Phemex Luncurkan Festival yang Merayakan Hari Jadi Keenam dengan Hadiah Total $6 Juta di Berbagai Lokasi

Perayaan ini berlangsung di lima lokasi utama, dan setiap kegiatan menawarkan hadiah untuk pola trading yang beraneka ragam. Hadiah yang dibagikan Phemex antara lain jam tangan Rolex, iPhone 17 Pro Max, hingga sederet hadiah menarik yang tersedia melalui aktivitas trading harian.

Untuk instrumen Spot, pengguna dapat menikmati trading bebas biaya dan memperoleh hadiah token CandyDrop. Untuk Futures, pengguna dapat mengikuti kompetisi trading, membuka lucky box, dan memanfaatkan peluang untuk meraih hadiah premium. Pada fitur Earn, pengguna dapat memilih produk fleksibel dan produk dengan tenor tetap yang menawarkan APY kompetitif. Pengguna Fiat mendapatkan keuntungan berupa deposit kartu bebas biaya selama festival berlangsung, sedangkan misi Referral memberikan bonus tambahan melalui partisipasi berbasiskan komunitas.

Federico Variola, CEO, Phemex, berkata: "Platform kami kini melayani trader yang memiliki kebiasaan dan tujuan yang berbeda-beda sehingga perayaan hari jadi Phemex dirancang dengan cara yang sama — digelar di berbagai lokasi, memberikan manfaat nyata, dan hadiah yang sesuai dengan cara pengguna memakai Phemex. Hal tersebut mencerminkan strategi ekosistem kami yang semakin luas."

Memasuki tahun ketujuh, Phemex akan terus meluncurkan acara musiman, festival trading, peningkatan produk, dan program komunitas global. Perayaan hari jadi Phemex keenam mengawali rangkaian inisiatif yang lebih luas untuk mempererat hubungan dengan pengguna sekaligus menjadikan platform lebih interaktif, menarik, dan menyenangkan. Informasi dan kegiatan lain akan dilansir Phemex ke depan.

Tentang Phemex

