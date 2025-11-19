Phemex lanceert een festival met een prijzenpot van $6 miljoen op meerdere locaties om haar 6e verjaardag te vieren

APIA, Samoa, 20 november 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptobeurs die de gebruiker vooropstelt, kondigt een verjaardagscampagne van een hele maand aan met $6 miljoen aan rewards, die loopt van 19 november tot 19 december 2025. De viering volgt op een jaar dat als mijlpaal geldt, waarin het platform van 6 miljoen naar meer dan 10 miljoen gebruikers uitgroeide en een volledige rebranding voltooide, wat getuigt van de groei naar een gediversifieerd cryptohandelsecosysteem.

Phemex Launches $6 Million, Multi-Venue Festival to Celebrate Its 6th Anniversary

De campagne beslaat vijf kernlocaties, die elk op maat gemaakte rewards voor verschillend handelsgedrag bieden. De prijzen variëren van Rolex-horloges en iPhone 17 Pro Max-apparaten tot breed opgezette rewardpools verdeeld over alledaagse handelsactiviteiten.

Op Spot krijgen gebruikers toegang tot 0-fee trading en CandyDrop token rewards. Futures-deelnemers kunnen aan een handelswedstrijd deelnemen, geluksdozen openen en naar hoofdprijzen meedingen. In Earn kunnen gebruikers flexibele en vaste producten met competitieve APY's ontdekken. Gebruikers van Fiat genieten van gratis kaartdeposito's gedurende de hele periode, terwijl aanbevelingsmissies extra bonussen opleveren voor deelname via de gemeenschap.

Federico Variola, CEO van Phemex, licht toe: "Ons platform staat nu ten dienste van traders met verschillende gewoonten en doelen. Daarom is onze jubileumcampagne op dezelfde manier ontworpen: meerdere locaties, echt nut en rewards die aansluiten bij de manier waarop mensen Phemex daadwerkelijk gebruiken. Het weerspiegelt de ruimere strategie achter de uitbreiding van ons ecosysteem."

Nu Phemex haar zevende jaar inzet, zal de beurs doorgaan met het uitrollen van seizoensgebonden evenementen, handelsfestivals, productupgrades en wereldwijde gemeenschapsprogramma's. De campagne ter ere van de 6e verjaardag markeert slechts het begin van een ruimere reeks initiatieven die zijn ontworpen om de band met de gebruikers te versterken en het platform interactiever, lonender en leuker te maken. In de loop van het seizoen worden nog meer updates en andere vieringen aangekondigd.

Phemex, opgericht in 2019, is een cryptobeurs die de gebruiker vooropstelt en die het vertrouwen geniet van meer dan 10 miljoen traders wereldwijd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copy trading en vermogensbeheerproducten waarbij gebruikerservaring, transparantie en innovatie voorop staan. Met een toekomstgerichte aanpak en een streven naar empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare tools, toegang voor iedereen en evoluerende mogelijkheden voor traders op elk niveau om te groeien en succes te boeken.

