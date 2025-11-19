Phemex lanza un festival de 6 millones de dólares en múltiples sedes para celebrar su sexto aniversario

APIA, Samoa, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario anuncia una campaña de aniversario de un mes de duración con 6 millones de dólares en premios, que se extenderá del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2025. La celebración llega tras un año clave en el que la plataforma pasó de 6 millones a más de 10 millones de usuarios y completó un cambio de marca total, consolidando su crecimiento como un ecosistema diversificado de comercio de criptomonedas.

La campaña se desarrolla en cinco plataformas principales, cada una con recompensas personalizadas según el comportamiento de inversión. Los premios van desde relojes Rolex y dispositivos iPhone 17 Pro Max hasta amplios fondos de recompensas distribuidos entre las actividades de inversión diarias.

En Spot, los usuarios acceden a operaciones sin comisiones y recompensas en tokens CandyDrop. Los participantes en futuros pueden participar en una competición de trading, abrir cajas sorpresa y competir por premios exclusivos. En Earn, los usuarios pueden explorar productos de renta fija y variable con TAE competitivas. Los usuarios de moneda fiduciaria se benefician de depósitos con tarjeta sin comisiones durante todo el periodo, mientras que las misiones de Referidos ofrecen bonificaciones adicionales por la participación en la comunidad.

Federico Variola, consejero delegado de Phemex, comentó: "Nuestra plataforma ahora atiende a operadores con hábitos y objetivos distintos, por lo que nuestra campaña de aniversario está diseñada de la misma manera: múltiples plataformas, utilidad real y recompensas que se ajustan a cómo las personas usan Phemex. Esto refleja la estrategia general detrás de la expansión de nuestro ecosistema".

Al entrar en su séptimo año, Phemex continuará implementando eventos de temporada, festivales de trading, actualizaciones de productos y programas para la comunidad global. La campaña del sexto aniversario marca solo el comienzo de una serie de iniciativas más amplias diseñadas para fortalecer la conexión con los usuarios y hacer que la plataforma sea más interactiva, gratificante y divertida. Se anunciarán más actualizaciones y celebraciones durante toda la temporada.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, con la confianza de más de 10 millones de operadores en todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con una visión de futuro y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y alcancen el éxito.

