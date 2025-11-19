Phemex lance un festival multi-sites de 6 millions de dollars pour célébrer son 6e anniversaire

APIA, Samoa, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, une bourse d'échange de crypto-monnaies axée sur l'utilisateur, annonce une campagne d'anniversaire d'un mois offrant 6 millions de dollars de récompenses, du 19 novembre au 19 décembre 2025. Cette célébration fait suite à une année charnière au cours de laquelle la plateforme est passée de 6 millions à plus de 10 millions d'utilisateurs et a réalisé une refonte de marque complète, soulignant sa croissance en tant qu'écosystème diversifié de trading de crypto-monnaies.

La campagne couvre cinq sites clés, chacun offrant des récompenses personnalisées pour des comportements de trading différents. Parmi les prix figurent la montre Rolex et l'iPhone 17 Pro Max, ainsi que des pools de récompenses étendus, distribués sur l'ensemble des activités de trading quotidiennes.

Sur Spot, les utilisateurs ont accès à des tradings sans frais et à des récompenses en jetons CandyDrop. Les participants au marché à terme peuvent s'inscrire à un concours de trading, ouvrir des boîtes à surprises et concourir pour des prix de premier ordre. Dans Earn, les utilisateurs peuvent explorer des produits flexibles et fixes avec des taux de rendement compétitifs. Les utilisateurs de Fiat bénéficient de dépôts par carte sans frais pendant toute la période, tandis que les missions de parrainage offrent des bonus supplémentaires pour la participation de la communauté.

Federico Variola, PDG de Phemex, a commenté : « Notre plateforme est désormais au service de traders ayant des habitudes et des objectifs distincts. Notre campagne d'anniversaire est donc conçue de la même manière : des lieux multiples, une utilité réelle et des récompenses qui correspondent à la façon dont les gens utilisent réellement Phemex. Elle reflète la stratégie plus large qui sous-tend l'expansion de notre écosystème ».

Alors que Phemex entre dans sa septième année, la bourse continuera à organiser des événements saisonniers, des festivals de trading, des mises à jour de produits et des programmes communautaires mondiaux. La campagne du 6e anniversaire ne marque que le début d'une vaste série d'initiatives destinées à renforcer les liens entre les utilisateurs tout en rendant la plateforme plus interactive, plus gratifiante et plus amusante. D'autres mises à jour et célébrations seront annoncées tout au long de la saison.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une bourse de crypto-monnaies axée sur l'utilisateur et à laquelle font confiance plus de 10 millions de traders dans le monde entier. La plateforme offre des services de trading spot et dérivés, du trading social ainsi que des produits de gestion de fortune. Sur la base d'une approche avant-gardiste et d'un engagement pour offrir plus de contrôle et d'initiative aux utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution permettant aux opérateurs de se développer et de réussir, quel que soit leur niveau.

