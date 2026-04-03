Phemex публикует подтверждение резервов на апрель 2026 года с общим коэффициентом резервирования 131%

Информация предоставлена

Phemex

03 апр, 2026, 16:58 GMT

АПИА, Самоа, 3 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex — криптовалютная биржа, ставящая во главу угла интересы пользователей, — объявила о публикации отчета о подтверждении резервов (Proof of Reserves, PoR) на апрель 2026 года, тем самым подкрепив свою приверженность прозрачности, обеспечению активов и безопасности средств пользователей. Последний отчет подтверждает, что все балансы пользователей полностью обеспечены, а общий коэффициент резервирования по основным активам составляет 131%.

Continue Reading
Phemex Publishes April 2026 Proof of Reserves, Reporting 131% Total Reserve Ratio
Phemex Publishes April 2026 Proof of Reserves, Reporting 131% Total Reserve Ratio

Согласно подтверждению резервов на апрель 2026 года, Phemex поддерживает резервы с избыточным обеспечением по ключевым криптовалютам, включая BTC (133,11%), ETH (141,61%), USDT (103,61%) и SOL (155,62%). По всем указанным в отчете активам коэффициент резервирования превышает 100%, что означает полное покрытие обязательств перед пользователями и постоянную доступность активов.

В своей системе подтверждения резервов Phemex использует модель проверки на основе дерева Меркла, позволяя пользователям самостоятельно убедиться в том, что их балансы включены в общий объем обязательств платформы, и не нарушая при этом целостности и конфиденциальности данных. Такой криптографический подход позволяет проводить прозрачную проверку без раскрытия данных пользовательских счетов.

Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex, прокомментировал это так: «Ставить интересы пользователя во главу угла на практике означает предоставлять пользователям четкую информацию о том, как хранятся и управляются их активы. Регулярная публикация отчетов о подтверждении резервов является частью этого подхода, превращающего прозрачность из инструмента разовой проверки во встроенный компонент системы. Мы создаем платформу, где пользователи могут работать уверенно, не сомневаясь в прочности заложенных основ».

Публикуя отчеты о подтверждении резервов на ежемесячной основе, Phemex предоставляет верифицируемую информацию о платежеспособности платформы и резервном обеспечении активов. Обновленные данные на апрель 2026 года продолжает эту практику, способствуя повышению подотчетности и обеспечению измеримой прозрачности в экосистеме цифровых активов. Постоянные инвестиции в инфраструктуру, стабильность системы и удобство пользователей призваны обеспечить трейдерам возможность беспрепятственно управлять активами, совершать сделки и получать доступ к средствам.

О компании Phemex
Основанная в 2019 году, Phemex — это киптовалютная биржа, ставящая во главу угла интересы пользователей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://phemex.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2948958/image1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg 

Другие материалы из этого источника

Phemex Publishes April 2026 Proof of Reserves, Reporting 131% Total Reserve Ratio

Phemex Publishes April 2026 Proof of Reserves, Reporting 131% Total Reserve Ratio

Phemex, a user-first crypto exchange, announced the release of its April 2026 Proof of Reserves (PoR), reinforcing its commitment to transparency,...
Phemex Astral Trading League запускает сезон Рыб на 450 000 долларов

Phemex Astral Trading League запускает сезон Рыб на 450 000 долларов

Phemex, ориентированная на пользователя криптобиржа, объявляет о начале сезона «Рыб» своего флагманского проекта Phemex Astral Trading League,...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Financial Technology

Financial Technology

Выпуски новостей схожей тематики