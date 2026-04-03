Phemex публикует подтверждение резервов на апрель 2026 года с общим коэффициентом резервирования 131%

АПИА, Самоа, 3 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex — криптовалютная биржа, ставящая во главу угла интересы пользователей, — объявила о публикации отчета о подтверждении резервов (Proof of Reserves, PoR) на апрель 2026 года, тем самым подкрепив свою приверженность прозрачности, обеспечению активов и безопасности средств пользователей. Последний отчет подтверждает, что все балансы пользователей полностью обеспечены, а общий коэффициент резервирования по основным активам составляет 131%.

Phemex Publishes April 2026 Proof of Reserves, Reporting 131% Total Reserve Ratio

Согласно подтверждению резервов на апрель 2026 года, Phemex поддерживает резервы с избыточным обеспечением по ключевым криптовалютам, включая BTC (133,11%), ETH (141,61%), USDT (103,61%) и SOL (155,62%). По всем указанным в отчете активам коэффициент резервирования превышает 100%, что означает полное покрытие обязательств перед пользователями и постоянную доступность активов.

В своей системе подтверждения резервов Phemex использует модель проверки на основе дерева Меркла, позволяя пользователям самостоятельно убедиться в том, что их балансы включены в общий объем обязательств платформы, и не нарушая при этом целостности и конфиденциальности данных. Такой криптографический подход позволяет проводить прозрачную проверку без раскрытия данных пользовательских счетов.

Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex, прокомментировал это так: «Ставить интересы пользователя во главу угла на практике означает предоставлять пользователям четкую информацию о том, как хранятся и управляются их активы. Регулярная публикация отчетов о подтверждении резервов является частью этого подхода, превращающего прозрачность из инструмента разовой проверки во встроенный компонент системы. Мы создаем платформу, где пользователи могут работать уверенно, не сомневаясь в прочности заложенных основ».

Публикуя отчеты о подтверждении резервов на ежемесячной основе, Phemex предоставляет верифицируемую информацию о платежеспособности платформы и резервном обеспечении активов. Обновленные данные на апрель 2026 года продолжает эту практику, способствуя повышению подотчетности и обеспечению измеримой прозрачности в экосистеме цифровых активов. Постоянные инвестиции в инфраструктуру, стабильность системы и удобство пользователей призваны обеспечить трейдерам возможность беспрепятственно управлять активами, совершать сделки и получать доступ к средствам.

О компании Phemex

Основанная в 2019 году, Phemex — это киптовалютная биржа, ставящая во главу угла интересы пользователей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

