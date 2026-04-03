Phemex Luncurkan Laporan Proof of Reserves Edisi April 2026, Rasio Cadangan Total Mencapai 131%

Berdasarkan laporan tersebut, Phemex mempertahankan cadangan yang nilainya melebihi kewajiban (overcollateralized) untuk sejumlah aset kripto utama, termasuk BTC sebesar 133,11%, ETH 141,61%, USDT 103,61%, dan SOL 155,62%. Seluruh aset yang dilaporkan Phemex memiliki rasio cadangan di atas 100%, membuktikan bahwa kewajiban Phemex kepada pengguna sepenuhnya terjamin dan aset selalu dapat diakses setiap saat.

Laporan Proof of Reserves Phemex menggunakan model verifikasi berbasiskan Merkle tree. Dengan demikian, pengguna dapat memverifikasi secara mandiri bahwa saldo mereka tercatat dalam total kewajiban platform. Hal tersebut turut menjaga integritas data dan privasi. Pendekatan kriptografis ini menghadirkan transparansi tanpa mengungkap data akun individu.

Federico Variola , CEO, Phemex, mengatakan: "Dengan memprioritaskan pengguna, kami memberikan visibilitas yang jelas tentang metode penyimpanan dan pengelolaan aset mereka. Laporan Proof of Reserves yang diterbitkan secara berkala menjadi bagian dari pendekatan tersebut sehingga transparansi menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar pemeriksaan yang dilakukan secara tidak rutin. Kami ingin membangun platform yang memberikan kepastian kepada pengguna karena fondasi dasarnya kuat."

Dengan menerbitkan laporan Proof of Reserves secara rutin setiap bulan, Phemex memberikan gambaran yang dapat diverifikasi terkait solvabilitas platform dan cadangan aset. Laporan edisi April 2026 ini melanjutkan praktik tersebut, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi yang terukur dalam ekosistem aset digital. Investasi berkelanjutan pada infrastruktur, stabilitas sistem, dan pengalaman pengguna juga ditempuh Phemex untuk memastikan trader dapat mengelola aset, melakukan transaksi, dan mengakses dana dengan lancar.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling mengutamakan pengguna. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

