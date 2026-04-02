Phemex công bố Bằng chứng Dự trữ tháng 4 năm 2026, ghi nhận tỷ lệ dự trữ tổng là 131%

APIA, Samoa, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, sàn giao dịch tiền mã hóa lấy người dùng làm trung tâm, hôm nay công bố báo cáo Bằng chứng Dự trữ (PoR) tháng 4 năm 2026, qua đó củng cố cam kết về tính minh bạch, mức độ bảo chứng tài sản và an toàn nguồn tiền của người dùng. Báo cáo mới nhất xác nhận rằng toàn bộ số dư của người dùng đều được bảo chứng đầy đủ, với tỷ lệ dự trữ tổng là 131% trên các tài sản chủ chốt.

Phemex Publishes April 2026 Proof of Reserves, Reporting 131% Total Reserve Ratio

Theo báo cáo Bằng chứng Dự trữ tháng 4 năm 2026, Phemex duy trì mức dự trữ vượt mức trên các đồng tiền mã hóa chính, bao gồm BTC ở mức 133,11%, ETH ở mức 141,61%, USDT ở mức 103,61% và SOL ở mức 155,62%. Tất cả các tài sản được báo cáo đều có tỷ lệ dự trữ trên 100%, cho thấy nghĩa vụ tài chính đối với người dùng được đảm bảo đầy đủ, đồng thời tài sản luôn sẵn sàng để giao dịch bất cứ lúc nào.

Bằng chứng Dự trữ của Phemex sử dụng mô hình xác minh dựa trên cây Merkle, cho phép người dùng tự xác nhận rằng số dư của mình được bao gồm trong tổng khoản phải trả của nền tảng, đồng thời vẫn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và quyền riêng tư. Cách tiếp cận bằng mã hóa này cho phép xác minh một cách minh bạch mà không làm lộ dữ liệu tài khoản cá nhân.

Federico Variola, Giám đốc điều hành của Phemex, cho biết: "Việc lấy người dùng làm trung tâm, trên thực tế, đồng nghĩa với việc mang lại cho họ cái nhìn rõ ràng về cách tài sản của họ được lưu giữ và quản lý. Việc công bố Bằng chứng Dự trữ một cách nhất quán là một phần của cách tiếp cận đó, đảm bảo rằng tính minh bạch được tích hợp ngay trong hệ thống thay vì chỉ được xem như một hoạt động kiểm tra một lần. Mục tiêu là xây dựng một nền tảng nơi người dùng có thể giao dịch một cách tự tin, khi biết các yếu tố nền tảng đã được thiết lập vững chắc".

Thông qua việc công bố Bằng chứng Dự trữ định kỳ hàng tháng, Phemex mang lại một góc nhìn có thể kiểm chứng về khả năng thanh toán của nền tảng và mức độ bảo chứng dự trữ. Bản cập nhật tháng 4 năm 2026 tiếp nối thông lệ này, hỗ trợ trách nhiệm giải trình cao hơn và tính minh bạch có thể đo lường trong hệ sinh thái tài sản số. Các khoản đầu tư liên tục vào hạ tầng, độ ổn định hệ thống và trải nghiệm người dùng nhằm đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể quản lý tài sản, thực hiện giao dịch và quản lý nguồn tiền một cách thông suốt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Giới thiệu về Phemex

Được thành lập vào năm 2019, Phemex là sàn giao dịch tiền mã hoá lấy người dùng làm trung tâm được hơn 10 triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới tin tưởng. Nền tảng này cung cấp các sản phẩm giao dịch giao ngay và phái sinh, giao dịch sao chép và quản lý tài sản được thiết kế để ưu tiên trải nghiệm người dùng, tính minh bạch và đổi mới sáng tạo. Với cách tiếp cận tư duy tiến bộ và cam kết trao quyền cho người dùng, Phemex mang đến các công cụ đáng tin cậy, khả năng tiếp cận toàn diện và cơ hội phát triển liên tục cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ để phát triển và thành công.

