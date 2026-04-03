Phemex publiceert bewijs van reserves voor april 2026 en rapporteert een totaal reservepercentage van 131%

APIA, Samoa, 3 april 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptoplatform dat de gebruiker centraal stelt, heeft de publicatie aangekondigd van zijn bewijs van reserves (PoR) voor april 2026, waarmee het zijn inzet voor transparantie, activadekking en de veiligheid van gebruikersfondsen verder benadrukt. Het meest recente rapport bevestigt dat alle gebruikerssaldi volledig worden gedekt, met een totaal reservepercentage van 131% over de belangrijkste activa.

Phemex Publishes April 2026 Proof of Reserves, Reporting 131% Total Reserve Ratio

Volgens het bewijs van reserves (PoR) van april 2026 houdt Phemex voor de belangrijkste cryptovaluta overgedekte reserves aan, waaronder BTC met 133,11%, ETH met 141,61%, USDT met 103,61% en SOL met 155,62%. Alle gerapporteerde activa overschrijden een reservepercentage van 100%, wat aangeeft dat de verplichtingen tegenover gebruikers volledig worden gedekt en dat activa te allen tijde beschikbaar blijven.

Het bewijs van reserves (PoR) van Phemex maakt gebruik van een verificatiemodel op basis van een Merkle-boom, waarmee gebruikers zelf kunnen controleren of hun saldi zijn opgenomen in de totale verplichtingen van het platform, waarbij gegevensintegriteit en privacy worden behouden. Deze cryptografische aanpak maakt transparante verificatie mogelijk zonder individuele accountgegevens prijs te geven.

Federico Variola, CEO van Phemex, zei: "Een gebruikersgerichte aanpak betekent in de praktijk dat gebruikers duidelijk inzicht krijgen in hoe hun activa worden aangehouden en beheerd. Het consequent publiceren van het bewijs van reserves (PoR) maakt deel uit van die aanpak en zorgt ervoor dat transparantie in het systeem is verankerd, in plaats van als eenmalige controle te worden beschouwd. Het gaat erom een platform te creëren waarop gebruikers met vertrouwen kunnen handelen in de wetenschap dat de fundamenten stevig zijn verankerd."

Door het bewijs van reserves (PoR) maandelijks te publiceren, biedt Phemex verifieerbaar inzicht in de solvabiliteit van het platform en de dekking van reserves. De update van april 2026 zet deze praktijk voort en draagt bij aan meer verantwoording en meetbare transparantie binnen het ecosysteem van digitale activa. Voortdurende investeringen in infrastructuur, systeemstabiliteit en gebruikerservaring zorgen ervoor dat handelaren hun activa soepel kunnen beheren, transacties kunnen uitvoeren en zonder belemmeringen toegang hebben tot hun middelen.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een gebruikersgericht cryptoplatform dat het belang van de gebruiker vooropstelt en door meer dan tien miljoen handelaren wereldwijd wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare hulpmiddelen, inclusieve toegang en evoluerende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en te slagen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948958/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg