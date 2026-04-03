APIA, Samoa, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anunció la publicación de sus Pruebas de reservas (PoR, por sus siglas en inglés) correspondientes a abril de 2026, con lo cual refuerza su compromiso con la transparencia, el respaldo de activos y la seguridad de los fondos de los usuarios. El último informe confirma que todos los saldos de los usuarios están completamente respaldados, con un coeficiente total de reservas del 131 % en los principales activos.

Phemex publica las Pruebas de reservas de abril de 2026, y reporta un coeficiente total de reservas del 131 %

Según las Pruebas de reservas, Phemex mantiene reservas sobrecolateralizadas en las principales criptomonedas, entre ellas, el BTC en 133,11 %, el ETH en 141,61 %, el USDT en 103,61 % y el SOL en 155,62 %. Todos los activos reportados tienen un coeficiente de reservas superior al 100 %, lo que indica que los pasivos de los usuarios están totalmente cubiertos y se puede acceder a los activos en cualquier momento.

Las Pruebas de reservas de Phemex utilizan el modelo de verificación basado en el árbol de Merkle, lo que les permite a los usuarios confirmar que sus saldos están incluidos en los pasivos totales de la plataforma, y a la vez preservar la integridad y la privacidad de los datos. Este enfoque criptográfico permite la transparencia en la verificación sin exponer los datos de la cuenta del usuario.

Federico Variola, director ejecutivo de Phemex, comentó: "En la práctica, ser una empresa centrada en el usuario significa proporcionarles a ellos una visibilidad total sobre la manera en que controlamos y gestionamos sus activos. La publicación periódica de las Pruebas de reservas forma parte de ese enfoque, ya que garantiza que la transparencia se integre al sistema y no que forme parte de una verificación única. Se trata de crear una plataforma en la que los usuarios puedan operar con seguridad, sabiendo que los elementos fundamentales ya se han establecido".

Al publicar las Pruebas de reservas de forma mensual, Phemex ofrece información verificable sobre la solvencia de la plataforma y el respaldo de las reservas. La actualización de abril de 2026 continúa esta práctica, al favorecer una mayor rendición de cuentas y una transparencia medible en el ecosistema de los activos digitales. Las continuas inversiones en infraestructura, estabilidad del sistema y experiencia del usuario buscan garantizar que los operadores puedan gestionar sus activos, realizar operaciones y acceder a los fondos sin complicaciones.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para obtener más información, visite https://phemex.com/

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FUENTE Phemex