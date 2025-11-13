Phemex revela nova identidade de marca: uma evolução com visão de futuro para um futuro com foco no usuário

APIA, Samoa, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Phemex anunciou hoje a conclusão de sua reformulação completa da marca, revelando uma identidade e um posicionamento renovados como "A User-First Crypto Exchange" (Uma Corretora de Cripto Focada no Usuário). Essa transformação marca um novo capítulo na evolução da empresa de um local de trading de alto desempenho para um ecossistema abrangente de ativos digitais baseado em confiança, acesso e propósito.

Phemex revela nova identidade da marca: uma evolução inovadora para um futuro que prioriza o usuário

No centro da reformulação da marca está o novo slogan — "For You. For Tomorrow" (Por Você, Pelo Amanhã). Ele captura o duplo compromisso da Phemex: sua filosofia de priorizar o usuário, de atender às necessidades e ao crescimento dos traders, e seu DNA voltado para o futuro, para a inovação e o progresso. A visão atualizada da Phemex, "Freedom Through Finance", (Liberdade por Meio das Finanças) enfatiza a crença de que a verdadeira independência começa com o empoderamento financeiro. Sua missão se concentra na criação de uma plataforma segura, transparente e inclusiva que permita aos usuários aprender, fazer trading e investir com confiança.

A decisão de mudar a marca ocorre após seis anos de rápido crescimento e diversificação. À medida que a plataforma se expandiu de derivativos para trading à vista, copy trading e gestão de patrimônio, a Phemex reconheceu a necessidade de uma identidade que reflita seu propósito mais amplo e amadureça a comunidade de usuários.

"Esta reformulação da representa um momento decisivo para a Phemex", disse Federico Variola, CEO da Phemex. "É um reflexo de quem somos e do que defendemos. Sempre tivemos uma visão de futuro em nossa essência, mas, à medida que continuamos a crescer, nosso foco se tornou ainda mais claro: colocar os usuários em primeiro lugar em tudo o que fazemos." Ele continuou: "Essa nova identidade foi desenvolvida por meio de profunda pesquisa e colaboração entre equipes e usuários globais. Ela incorpora nosso DNA, uma plataforma que combina confiabilidade de nível institucional com uma mentalidade genuinamente focada no usuário. Não estamos apenas nos adaptando ao futuro das criptomoedas; estamos construindo para nossos usuários."

O momento desta nova marca é deliberado. À medida que a Phemex se aproxima de seu sexto aniversário, ela celebra conquistas passadas, abrindo um novo capítulo para a empresa. Após uma série de atualizações recentes de plataforma e visuais, a nova marca unifica a direção e a visão da Phemex para a próxima fase de crescimento. Isso também abre caminho para a próxima campanha de marketing integrada do sexto aniversário, que dará vida à nova mensagem da marca nos mercados globais por meio de narrativas criativas, parcerias e envolvimento do usuário.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas focada no usuário com a confiança de mais de 6 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para mais informações, acesse: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821330/rebrandingbanner.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

FONTE Phemex