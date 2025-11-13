Phemex svela la nuova identità del brand: un'evoluzione incentrata sul futuro, per un futuro incentrato sull'utente

APIA, Samoa, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex oggi ha annunciato il completamento del suo rebranding completo, svelando un'identità rinnovata e un posizionamento come "Borsa per criptovalute incentrata sull'utente". È una trasformazione che segna un nuovo capitolo nell'evoluzione dell'azienda, da piattaforma di trading a performance elevate a ecosistema completo di asset digitali basato su fiducia, accesso e scopo.

Phemex Unveils New Brand Identity: A Forward-Thinking Evolution for a User-First Future

Al centro del rebranding c'è il nuovo slogan: "Per te. Per il domani". In questo modo viene rappresentato il duplice impegno di Phemex: la sua filosofia che mette l'utente al centro, basata sulle esigenze e la crescita dei trader, e il suo DNA orientato al futuro, per l'innovazione e il progresso. La visione aggiornata di Phemex, "Libertà attraverso la finanza", sottolinea questa convinzione: la vera indipendenza inizia con l'emancipazione finanziaria. La missione dell'azienda è concentrata sulla creazione di una piattaforma sicura, trasparente e inclusiva, per consentire agli utenti di imparare, fare trading e investire in tutta sicurezza.

La decisione di rinnovare il brand giunge dopo sei anni di rapida crescita e diversificazione. Con l'espansione della piattaforma dai derivati al trading spot, al copy trading e alla gestione patrimoniale, Phemex ha riconosciuto la necessità di un'identità in grado di riflettere la sua portata più ampia e la comunità di utenti in crescita.

"Questo rebranding segna un momento decisivo per Phemex", ha affermato Federico Variola, CEO di Phemex. "È uno specchio di chi siamo e di ciò che rappresentiamo. Da sempre basiamo la nostra attività sullo sguardo al futuro, ma con la nostra continua crescita, l'obiettivo che ci poniamo è diventato ancora più chiaro: mettere gli utenti al primo posto in tutto ciò che facciamo". Ha continuato: "Questa nuova identità è stata sviluppata attraverso una ricerca approfondita e la collaborazione tra team e utenti globali. Rappresenta il nostro DNA: una piattaforma che coniuga affidabilità di livello istituzionale con una mentalità realmente incentrata sull'utente. Non ci stiamo solo adattando al futuro delle criptovalute: le stiamo costruendo per i nostri utenti".

La tempistica di questo rebranding è stata studiata ad hoc. Con l'avvicinarsi del suo sesto anniversario, Phemex celebra i successi passati e inaugura un nuovo capitolo per l'azienda. Dopo una serie di recenti aggiornamenti della piattaforma e dell'aspetto visivo, il rebranding unifica la direzione e la visione di Phemex per la prossima fase della crescita. Apre inoltre la strada alla prossima campagna di marketing integrato per il sesto anniversario, che darà vita al nuovo messaggio del marchio nei mercati globali attraverso una narrazione creativa, partnership e coinvolgimento degli utenti.

