Phemex представляет новый фирменный стиль: дальновидная эволюция для будущего, ориентированного на пользователя

АПИА, Самоа, 13 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Phemex объявила о завершении полного ребрендинга, представив обновленный фирменный стиль и позиционируя себя как «Криптобиржа, ориентированная на пользователя». Эта трансформация знаменует собой новую главу в эволюции компании от высокопроизводительной торговой площадки до всеобъемлющей экосистемы цифровых активов, основанной на доверии, доступе и цели.

В центре ребрендинга новый слоган: «Для вас. Для завтра». В нем отражено двойное обязательство Phemex: философия построения, ориентированная на пользователя, для потребностей и роста трейдеров и дальновидная ДНК для инноваций и прогресса. Обновленное видение Phemex «Свобода через финансы» подчеркивает веру в то, что истинная независимость начинается с расширения финансовых прав и возможностей. Миссия компании заключается в создании безопасной, прозрачной и инклюзивной платформы, которая позволяет пользователям учиться, торговать и инвестировать с уверенностью.

Решение о ребрендинге возникло чересть шесть лет быстрого роста и диверсификации. По мере того, как платформа разрослась из деривативов в спотовую торговлю, копитрейдинг и управление активами, компания Phemex осознала необходимость идентичности, которая отражает ее более широкую цель и созревание сообщества пользователей.

«Этот ребрендинг знаменует собой определяющий момент для Phemex, — сказал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — Это отражение того, кто мы и что мы отстаиваем. Мы всегда думали о будущем, но по мере нашего роста наша направленность стала еще яснее: ставить пользователей на первое место во всем, что мы делаем». Он продолжил: «Эта новая идентичность была разработана благодаря глубоким исследованиям и сотрудничеству между командами и глобальными пользователями. Она воплощает в себе нашу ДНК — платформу, которая сочетает в себе надежность институционального уровня с подлинно ориентированным на пользователя мышлением. Мы не просто приспосабливаемся к будущему криптовалют, мы создаем его для наших пользователей».

Выбор времени для этого ребрендинга является преднамеренным. Приближаясь к своей шестой годовщине, Phemex отмечает прошлые достижения, открывая новую главу для компании. После серии недавних обновлений платформы и визуального образа ребрендинг объединяет направление и видение Phemex для следующей фазы роста. Это также прокладывает путь для предстоящей интегрированной маркетинговой кампании к шестилетию, которая воплотит в жизнь новое послание бренда на мировых рынках благодаря творческому рассказыванию историй, партнерским отношениям и вовлечению пользователей.

Основанная в 2019 году криптобиржа Phemex заботится в первую очередь о своих пользователях и пользуется доверием более чем 6 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает продукты для спотового трейдинга и операций с деривативами, копирования сделок и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию для пользователей дополнительных возможностей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

