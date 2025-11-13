Phemex stellt neue Markenidentität vor: Eine vorausschauende Entwicklung für eine nutzerorientierte Zukunft

APIA, Samoa, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Phemex gab heute den Abschluss seines vollständigen Rebrandings bekannt und enthüllte seine neue Identität und Positionierung als „A User-First Crypto Exchange". Diese Transformation markiert ein neues Kapitel in der Entwicklung des Unternehmens von einem leistungsstarken Handelsplatz zu einem umfassenden Ökosystem für digitale Vermögenswerte, das auf Vertrauen, Zugang und Zweckmäßigkeit beruht.

Phemex Unveils New Brand Identity: A Forward-Thinking Evolution for a User-First Future

Im Mittelpunkt des Rebranding steht der neue Slogan: „For You. For Tomorrow". Er steht für das doppelte Engagement von Phemex: seine benutzerorientierte Philosophie, die auf die Bedürfnisse und das Wachstum der Händler ausgerichtet ist, und seine zukunftsorientierte DNA für Innovation und Fortschritt. Die aktualisierte Vision von Phemex „Freedom Through Finance" unterstreicht die Überzeugung, dass wahre Unabhängigkeit mit finanzieller Befähigung beginnt. Seine Mission besteht darin, eine sichere, transparente und integrative Plattform zu schaffen, die es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, mit Zuversicht zu lernen, zu handeln und zu investieren.

Die Entscheidung zur Umfirmierung folgt auf sechs Jahre schnellen Wachstums und Diversifizierung. Mit der Ausweitung der Plattform von Derivaten auf Spot Trading, Copy Trading und Wealth Management erkannte Phemex die Notwendigkeit einer Identität, welche die breitere Zielsetzung und die reifer werdende Nutzergemeinschaft widerspiegelt.

„Das Rebranding ist ein entscheidender Moment für Phemex", sagt Federico Variola, CEO von Phemex. „Es spiegelt wider, wer wir sind und wofür wir stehen. In unserem Kern waren wir schon immer zukunftsorientiert, aber mit unserem weiteren Wachstum ist unser Fokus noch klarer geworden: Bei allem, was wir tun, stehen die Nutzerinnen und Nutzer an erster Stelle. Die neue Identität wurde durch intensive Forschung und Zusammenarbeit zwischen Teams und globalen Nutzerinnen und Nutzern entwickelt. Sie verkörpert unsere DNA – eine Plattform, die Zuverlässigkeit auf institutionellem Niveau mit einer wirklich nutzerorientierten Denkweise verbindet. Wir passen uns nicht nur an die Zukunft der Kryptowährung an, wir bauen sie für unsere Nutzerinnen und Nutzer auf."

Der Zeitpunkt für das Rebranding ist bewusst gewählt. Phemex nähert sich dem sechsten Jahrestag seienr Gründung und feiert die vergangenen Errungenschaften, während es gleichzeitig ein neues Kapitel für das Unternehmen aufschlägt. Nach einer Reihe von kürzlich durchgeführten Plattform- und visuellen Upgrades vereint das Rebranding die Ausrichtung und Vision von Phemex für die nächste Wachstumsphase. Es ebnet auch den Weg für die anstehende integrierte Marketingkampagne zum sechsjährigen Bestehen, welche die neue Markenbotschaft auf den globalen Märkten durch kreative Geschichten, Partnerschaften und Nutzerbeteiligung zum Leben erwecken wird.

Über Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Kryptobörse, der über sechs Millionen Trader weltweit vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, bei denen Benutzererfahrung, Transparenz und Innovation im Vordergrund stehen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und dem Engagement für die Stärkung der Nutzer bietet Phemex zuverlässige Tools, inklusiven Zugang und sich ständig weiterentwickelnde Möglichkeiten für Trader aller Erfahrungsstufen, um zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2821150/rebrandingbanner.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg