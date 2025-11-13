Phemex dévoile sa nouvelle identité de marque : une évolution avant-gardiste pour un avenir centré sur l'utilisateur

APIA, Samoa, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex a révélé aujourd'hui sa nouvelle image de marque, témoignant d'une identité et d'un positionnement réaffirmés comme « plateforme d'échange de cryptomonnaies centrée sur l'utilisateur ». Cette transformation ouvre un nouveau chapitre dans l'évolution de la société, dépassant le niveau du carrefour de négociation très performant qu'elle était pour devenir un écosystème complet d'actifs numériques fondé sur la confiance, l'accès et les objectifs.

Phemex Unveils New Brand Identity: A Forward-Thinking Evolution for a User-First Future

Au cœur du changement d'image se trouve un nouveau slogan — « For You. For Tomorrow » (« Pour vous. Pour demain »). Ce mot d'ordre illustre le double engagement de Phemex : sa philosophie axée sur l'utilisateur, qui consiste à construire en fonction des besoins et de la croissance des opérateurs, et son ADN tourné vers l'avenir en matière d'innovation et de progrès. La nouvelle vision de Phemex, « Freedom Through Finance » (« La liberté par la finance »), souligne la conviction que la véritable indépendance commence par l'autonomisation financière. La mission de Phemex consiste à créer une plateforme sécurisée, transparente et inclusive qui permet aux utilisateurs d'apprendre, de négocier et d'investir en toute confiance.

La décision de renouveler l'image de marque fait suite à six années de croissance rapide et de diversification. À mesure que la plateforme s'étendait des produits dérivés à la négociation au comptant, en passant par la copie de positions ouvertes et la gestion de patrimoine, Phemex a reconnu la nécessité d'une identité qui reflète son objectif plus large et la maturité de sa communauté d'utilisateurs.

« Cette nouvelle identité marque un moment décisif pour Phemex », a déclaré Federico Variola, directeur général de Phemex. « C'est le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Nous avons toujours été tournés vers l'avenir, mais avec la progression de notre croissance, notre objectif est devenu encore plus clair : mettre les utilisateurs au premier plan de tout ce que nous faisons. » Et de poursuivre : « Cette nouvelle image de marque est le fruit d'une recherche approfondie et d'une collaboration entre les équipes et les utilisateurs du monde entier. Elle symbolise notre ADN : une plateforme qui allie fiabilité de niveau institutionnel et esprit véritablement centré sur l'utilisateur. Nous ne nous contentons pas de nous adapter à l'avenir des cryptomonnaies, nous le construisons pour nos utilisateurs. »

Ce changement d'image de marque intervient à un moment particulier, dont le choix a été mûrement réfléchi. À l'approche de son sixième anniversaire, Phemex célèbre ses réussites passées tout en ouvrant un nouveau chapitre pour l'entreprise. Après une série de récentes améliorations visuelles et au niveau de la plateforme, la nouvelle identité de marque unifie l'orientation et la vision de Phemex pour sa prochaine phase de croissance. Elle prépare également le terrain pour la future campagne de marketing intégrée du sixième anniversaire, qui donnera vie au nouveau message de la marque sur les marchés mondiaux à travers une narration créative, des partenariats et l'engagement des utilisateurs.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, plébiscitée par plus de six millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, la copie de positions ouvertes et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. Sur la base d'une approche avant-gardiste et d'un engagement en faveur de l'autonomisation des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution permettant aux opérateurs de se développer et de réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://phemex.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2821150/rebrandingbanner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg