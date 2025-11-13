Phemex Lansir Identitas Merek Baru: Perkembangan Visioner yang Mengutamakan Pengguna

Phemex juga meluncurkan slogan baru "For You. For Tomorrow" yang melambangkan dua komitmen utama: prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan pengguna, serta semangat inovatif yang berorientasi pada masa depan. Visi terbaru Phemex, "Freedom Through Finance" membuktikan bahwa kebebasan finansial berawal dari pemberdayaan finansial. Untuk itu, Phemex ingin menciptakan platform yang aman, transparan, dan inklusif — membantu pengguna yang ingin belajar, memperdagangkan aset, dan berinvestasi dengan percaya diri.

Phemex melakukan rebranding setelah berkembang pesat dan mendiversifikasikan layanan selama enam tahun terakhir. Setelah cakupan platform Phemex meluas dari perdagangan derivatif ke instrumen spot, copy trading, dan wealth management, Phemex menyadari perlunya identitas baru untuk mencerminkan tujuan yang lebih luas dan komunitas pengguna yang semakin matang.

"Rebranding merupakan momen penting bagi Phemex," ujar Federico Variola , CEO, Phemex. "Langkah ini mencerminkan identitas kami dan nilai-nilai yang diperjuangkan Phemex. Sejak awal, kami selalu berpikir ke depan, namun seiring dengan pertumbuhan bisnis, fokus Phemex kini semakin jelas: menempatkan pengguna sebagai prioritas utama dalam segala hal." Ia menambahkan, "Identitas baru ini tercetus melalui riset mendalam dan kolaborasi antara tim internal dan pengguna di seluruh dunia. Maka, identitas terbaru ini benar-benar mencerminkan karakter Phemex — platform yang memadukan standar investor institusi dengan pendekatan yang sangat mengutamakan pengguna. Kami tidak hanya beradaptasi dengan masa depan kripto; kami membangunnya untuk para pengguna."

Peluncuran rebranding ini juga bertepatan dengan perayaan hari jadi keenam Phemex. Selain mengangkat pencapaian sebelumnya, rebranding turut mengawali babak baru. Setelah pembaruan visual dan peningkatan fitur platform, rebranding juga menyatukan arah dan visi Phemex untuk tahap berikutnya. Inisiatif ini menjadi basis bagi program pemasaran global yang merayakan hari jadi keenam Phemex. Materi program pemasaran ini segera menghadirkan pesan baru lewat kisah kreatif, kolaborasi, dan partisipasi komunitas pengguna di berbagai negara.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari enam juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

SOURCE Phemex