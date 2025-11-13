APIA, Samoa, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Phemex anunció la finalización de su cambio de imagen de marca, y mostró una identidad y posicionamiento renovados como "plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario". Esta transformación representa una nueva etapa en la evolución de la empresa de un centro de operaciones de alto rendimiento a un ecosistema integral de activos digitales basado en la confianza, el acceso y el propósito.

Phemex presenta una nueva identidad de marca: una evolución vanguardista para un futuro centrado en el usuario

Lo más destacable del cambio de imagen de marca es el nuevo eslogan: "Para usted. Para el futuro". La plataforma capta el doble compromiso de Phemex: su filosofía centrada en el usuario, orientada a satisfacer las necesidades y el crecimiento de los operadores, y su identidad con visión de futuro para innovar y progresar. La visión actualizada de Phemex, "Libertad mediante las finanzas", enfatiza la creencia de que la verdadera independencia comienza con el empoderamiento financiero. Su misión se centra en crear una plataforma segura, transparente e inclusiva que permita a los usuarios aprender, operar e invertir con confianza.

La decisión de cambiar de imagen de marca se produce tras seis años de rápido crecimiento y diversificación. A medida que la plataforma se expandió de los derivados a las operaciones al contado, copy trading y la gestión de patrimonios, Phemex reconoció la necesidad de una identidad que refleje su propósito más amplio y la madurez de su comunidad de usuarios.

"Este cambio de imagen de marca constituye un momento decisivo para Phemex", afirmó Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "Es un reflejo de quiénes somos y lo que representamos. Siempre hemos tenido una visión de futuro en nuestro núcleo, pero a medida que continuamos creciendo, nuestro enfoque se ha vuelto aún más claro: centrarnos en los usuarios en todo lo que hacemos". Variola agregó: "Esta nueva identidad se desarrolló mediante una profunda investigación y colaboración entre equipos y usuarios a nivel mundial. Representa nuestra esencia: una plataforma que combina la confiabilidad de nivel institucional con una mentalidad centrada en el usuario de manera genuina. No solo nos estamos adaptando al futuro de las criptomonedas; lo estamos construyendo para nuestros usuarios".

El momento de este cambio de imagen de marca es intencional. A medida que Phemex se acerca a su sexto aniversario, celebra los logros del pasado y da lugar a una nueva etapa para la empresa. Tras una serie de mejoras visuales y de plataforma recientes, el cambio de imagen de marca unifica la dirección y la visión de Phemex para la próxima fase de crecimiento. También prepara el camino para la próxima campaña de marketing integrada del sexto aniversario, que hará realidad el nuevo mensaje de la marca en los mercados mundiales mediante la narración creativa, las alianzas y la participación de los usuarios.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 6 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque con visión de futuro y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles prosperen y tengan éxito.

