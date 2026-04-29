Detrás de tres años de dominio: la expansión anticíclica de Unilumin

SHENZHEN, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Unilumin ha mantenido su posición como la empresa con mayor volumen de ingresos entre las empresas cotizadas del sector de las pantallas LED durante tres años consecutivos, superando los 8.000 millones de CNY en 2025, a pesar de que el mercado mundial creció apenas un 1,2 %. Este rendimiento superior refleja una estrategia dual que equilibra la estabilidad operativa con la transformación estructural. En los últimos tres años, la empresa ha registrado un crecimiento constante de los ingresos, respaldado por un negocio principal de pantallas inteligentes resistente, una expansión significativa del volumen de envíos y mejoras continuas en la eficiencia operativa, incluyendo la aceleración del cobro de cuentas por cobrar y la rotación de inventario.

Unilumin's revenue has maintained steady growth for 3 consecutive years (Data source: TrendForce)

Al mismo tiempo, los motores de crecimiento de la empresa están cambiando. Segmentos de gama alta como los productos Mini/Micro LED, las soluciones creativas de visualización y las aplicaciones de 'metasight' basadas en la inteligencia artificial se han expandido rápidamente, emergiendo como nuevos motores de crecimiento. Para respaldar esta transición, Unilumin ha reducido estratégicamente parte de su negocio de iluminación tradicional, al tiempo que ha aumentado la inversión en I+D, especialmente en inteligencia artificial. Esto refleja un claro cambio, pasando de depender de las ventas de hardware a un modelo más integrado de 'hardware + software + servicio'.

Este doble enfoque de 'estabilidad y cambio' ha reforzado el liderazgo de Unilumin en múltiples dimensiones, incluyendo:

la empresa con mayor volumen de ingresos entre las empresas cotizadas del sector de las pantallas LED durante tres años consecutivos;

el mayor volumen de envíos entre las empresas cotizadas del sector, lo que refleja su capacidad para suministrar en todo tipo de escenarios, desde instalaciones fijas al aire libre hasta pantallas de alta densidad de píxeles;

la cuota de mercado líder en el sector del alquiler, respaldada por proyectos de gran repercusión mediática que abarcan varios Juegos Olímpicos, los Premios Óscar y la Expo 2025 de Osaka;

la posición número uno en producción virtual XR, uno de los segmentos más exigentes técnicamente y de mayor valor de la industria.

De cara al futuro, la IA ocupa un lugar central en la estrategia a largo plazo de Unilumin. La empresa está pasando de ser un proveedor de hardware de pantallas a convertirse en creadora de ecosistemas 'metasight' impulsados por la IA. Mediante una combinación de grandes modelos propios y la integración con modelos externos líderes, está desarrollando plataformas que dan soporte a aplicaciones empresariales y permiten nuevos modelos de negocio, como las suscripciones de IA, la robótica de pantallas inteligentes y la gestión de activos de contenido digital. Estas iniciativas están aumentando gradualmente la proporción de ingresos recurrentes impulsados por el software.

A medida que el sector de las pantallas LED entra en una fase de intensificación de la competencia y consolidación, Unilumin apuesta por que la combinación de 'LED + IA' redefinirá la creación de valor. Al alinear la innovación tecnológica con las demandas cambiantes del mercado, la empresa pretende transformarse en una empresa tecnológica orientada a la IA y dar forma a la siguiente etapa del desarrollo del sector.