Hinter der dreijährigen Dominanz: Unilumins antizyklische Expansion

SHENZHEN, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Unilumin hat seine Position als umsatzstärkstes börsennotiertes Unternehmen im Bereich LED-Displays bereits das dritte Jahr in Folge behauptet und 2025 die Marke von 8 Milliarden CNY überschritten, obwohl der weltweite Markt lediglich um 1,2 % gewachsen ist. Diese überdurchschnittliche Leistung ist das Ergebnis einer zweigleisigen Strategie, die operative Stabilität mit strukturellen Veränderungen in Einklang bringt. In den letzten drei Jahren verzeichnete das Unternehmen ein stetiges Umsatzwachstum, das durch ein robustes Kerngeschäft mit Smart Displays, eine deutliche Steigerung des Versandvolumens sowie kontinuierliche Verbesserungen der betrieblichen Effizienz – darunter eine beschleunigte Forderungsbeitreibung und ein verbesserter Lagerumschlag – gestützt wurde.

Unilumin's revenue has maintained steady growth for 3 consecutive years (Data source: TrendForce)

Gleichzeitig verschieben sich die Wachstumstreiber des Unternehmens. High-End-Segmente wie Mini-/Micro-LED-Produkte, kreative Display-Lösungen und KI-gesteuerte Metasight-Anwendungen haben rasant an Bedeutung gewonnen und sich zu neuen Wachstumsmotoren entwickelt. Um diesen Wandel zu unterstützen, hat Unilumin Teile seines traditionellen Beleuchtungsgeschäfts strategisch zurückgefahren und gleichzeitig die Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, erhöht. Dies spiegelt eine klare Verlagerung weg von der Abhängigkeit vom Hardware-Verkauf hin zu einem stärker integrierten „Hardware + Software + Service"-Modell wider.

Dieser duale Ansatz aus „Stabilität und Wandel" hat die Führungsposition von Unilumin in mehreren Bereichen gestärkt, darunter:

der umsatzstärkste unter den börsennotierten LED-Display-Unternehmen in drei aufeinanderfolgenden Jahren;

das größte Liefervolumen unter den börsennotierten Mitbewerbern, was die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, Lösungen für alle Szenarien bereitzustellen – von festen Außeninstallationen bis hin zu Fine-Pitch-Displays;

der führende Marktanteil im Vermietungsmarkt, gestützt durch hochkarätige Projekte, die mehrere Olympische Spiele, die Oscar-Verleihung und die Expo 2025 in Osaka umfassen;

die Nummer-1-Position in der XR-Virtual-Production, einem der technisch anspruchsvollsten und wertvollsten Segmente der Branche.

Mit Blick auf die Zukunft steht KI im Mittelpunkt der langfristigen Strategie von Unilumin. Das Unternehmen positioniert sich neu – weg vom reinen Anbieter von Display-Hardware hin zum Entwickler von KI-gesteuerten Metasight-Ökosystemen. Durch die Kombination eigener großer Modelle und die Integration führender externer Modelle entwickelt es Plattformen, die Unternehmensanwendungen unterstützen und neue Geschäftsmodelle wie KI-Abonnements, intelligente Display-Robotik und den Betrieb digitaler Content-Assets ermöglichen. Diese Initiativen erhöhen schrittweise den Anteil wiederkehrender, softwaregesteuerter Umsätze.

Da die LED-Display-Branche in eine Phase verschärften Wettbewerbs und Konsolidierung eintritt, setzt Unilumin darauf, dass „LED + KI" die Wertschöpfung neu definieren wird. Durch die Ausrichtung technologischer Innovationen auf sich wandelnde Marktanforderungen strebt das Unternehmen den Übergang zu einem KI-orientierten Technologieunternehmen an und will die nächste Stufe der Branchenentwicklung gestalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968775/Unilumin_s_revenue_has_maintained_steady_growth_for_3_consecutive_years.jpg