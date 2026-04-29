เบื้องหลังความสำเร็จ 3 ปีซ้อน: การขยายธุรกิจแบบสวนกระแสของ Unilumin

News provided by

Unilumin Group., Ltd.

30 Apr, 2026, 00:01 CST

Unilumin's revenue has maintained steady growth for 3 consecutive years (Data source: TrendForce) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)
Unilumin's revenue has maintained steady growth for 3 consecutive years (Data source: TrendForce) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

เซินเจิ้น จีน 29 เมษายน 2569 – Unilumin ยังคงครองแชมป์บริษัทจอแสดงผล LED ที่ทำรายได้สูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2568 โดยบริษัทสามารถทำรายได้ทะลุ 8 พันล้านหยวน ท่ามกลางภาวะตลาดโลกที่เติบโตเพียง 1.2% เท่านั้น ความสำเร็จที่โดดเด่นนี้เป็นผลมาจากกลยุทธ์แบบคู่ขนานที่สร้างสมดุลระหว่างเสถียรภาพในการดำเนินงาน และการปรับโครงสร้างองค์กร โดยในตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างมั่นคง โดยมีธุรกิจจอแสดงผลอัจฉริยะเป็นธุรกิจหลักที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการขยายปริมาณการจัดส่งสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ และการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการจัดเก็บรายได้และการหมุนเวียนสินค้าคงคลังที่รวดเร็วขึ้น

ในขณะเดียวกัน Unilumin กำลังปรับเปลี่ยนตัวขับเคลื่อนการเติบโตไปสู่เซกเมนต์ระดับไฮเอนด์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ Mini/Micro LED, โซลูชันจอแสดงผลเชิงสร้างสรรค์ และแอปพลิเคชัน Metasight ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นกลไกใหม่ในการสร้างรายได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ตัดสินใจลดขนาดธุรกิจแสงสว่างแบบดั้งเดิมลง และเพิ่มการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะในด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้ ซึ่งสะท้อนถึงการปรับโมเดลธุรกิจจากการขายฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว ไปสู่รูปแบบ "ฮาร์ดแวร์ + ซอฟต์แวร์ + บริการ" ที่ครบวงจร

กลยุทธ์ "ความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลง" นี้ ได้เสริมความแข็งแกร่งให้ Unilumin เป็นผู้นำในหลายมิติ ได้แก่:

  • ครองตำแหน่งบริษัทผู้ผลิตจอ LED ที่มีรายได้สูงสุดในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ติดต่อกันสามปีซ้อน
  • มีปริมาณการจัดส่งสินค้ามากที่สุดในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ ตั้งแต่งานติดตั้งภายนอกอาคารไปจนถึงจอแสดงผลความละเอียดสูง
  • บริษัทได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดเช่าด้วยผลงานในโปรเจกต์ระดับโลกมากมาย เช่น กีฬาโอลิมปิก, งานประกาศผลรางวัลออสการ์ และงาน Expo 2025 Osaka
  • บริษัทได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งด้านการผลิตเสมือนจริง XR ซึ่งถือเป็นสาขาที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีมูลค่าสูงสุดในอุตสาหกรรม

AI คือหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ระยะยาวของ Unilumin ในอนาคต โดย Unilumin กำลังวางตำแหน่งตัวเองใหม่จากผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์สู่ผู้สร้างระบบนิเวศ Metasight ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของตนเอง ควบคู่ไปกับการผสานรวมกับโมเดลชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่รองรับแอปพลิเคชันระดับองค์กร และโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น ระบบการสมัครใช้งาน AI, หุ่นยนต์จอแสดงผลอัจฉริยะ และการบริหารจัดการทรัพย์สินเนื้อหาดิจิทัล ซึ่งโครงการริเริ่มเหล่านี้จะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่อเนื่องจากซอฟต์แวร์มากขึ้น

Unilumin เชื่อมั่นว่าแนวคิด "LED + AI" จะเป็นตัวกำหนดคุณค่าใหม่ให้แก่ตลาดในยุคที่อุตสาหกรรมจอแสดงผล LED ก้าวเข้าสู่ช่วงการแข่งขันที่รุนแรงและการควบรวมกิจการ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่เน้น AI เป็นหลัก และพร้อมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในก้าวต่อไป ผ่านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

Di Sebalik Dominasi Tiga Tahun: Pengembangan Kitaran Balas Unilumin

Di Sebalik Dominasi Tiga Tahun: Pengembangan Kitaran Balas Unilumin

More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Electronic Components

Electronic Components

News Releases in Similar Topics