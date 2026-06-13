Unilumin na WOO 2026, em Londres: um futuro mais inteligente e sustentável para o DOOH

LONDRES, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Entre os dias 3 e 5 de junho de 2026, o Congresso Anual da World Out of Home Organization (WOO) voltou a ser realizado em Londres pela primeira vez desde 1990. Em sua maior edição já realizada, o evento reuniu mais de 800 delegados, executivos e especialistas de mais de 30 países. Patrocinadora de longa data da WOO e uma das apenas duas patrocinadoras anuais chinesas da organização — a única entidade internacional dedicada exclusivamente ao setor global de mídia out-of-home (OOH) —, a Unilumin participou do congresso para apresentar suas soluções de displays LED e fortalecer o diálogo com proprietários de mídia, parceiros tecnológicos e operadores de mercado de diferentes regiões do mundo.

Unilumin na WOO 2026, em Londres

A edição deste ano teve como foco os principais vetores de transformação do mercado OOH: inteligência artificial, criatividade e sustentabilidade. Os debates destacaram a crescente demanda por soluções mais inteligentes, imersivas e de baixa emissão de carbono, reforçada pelo lançamento da calculadora de carbono Ad Net Zero DOOH. Essa diretriz é fundamental para a estratégia da Unilumin, que combina capacidade de engenharia com uma filosofia de baixo carbono ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

O compromisso da empresa com essas práticas é respaldado por reconhecimentos independentes. Na China, a Unilumin é oficialmente reconhecida como Fábrica Verde e Empresa Modelo em Neutralidade de Carbono. Em 2023, a companhia tornou-se a primeira fabricante de displays LED a obter o Carbon Label para telas de LED da TÜV SÜD, certificação que valida de forma independente a pegada de carbono dos produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida. A empresa também detém a certificação Intertek Green Leaf Mark para pegada de carbono de produtos.

A robustez da engenharia é outro dos pilares da linha de soluções da Unilumin. Os displays para ambientes externos da Unilumin contam com acesso modular para manutenção frontal e traseira, grau de proteção IP69K e sistemas avançados de gerenciamento térmico e energético. Todos os produtos são submetidos a testes conforme os padrões aplicáveis de segurança contra incêndio e utilizam estruturas com propriedades retardantes de chamas, contribuindo para reduzir os riscos em ambientes urbanos de alta densidade. Além disso, modelos selecionados possuem certificação EMC Classe B, destinada a limitar a interferência eletromagnética.

Essas soluções já foram aplicadas em projetos de grande porte ao redor do mundo, incluindo um display de 2.800 m² instalado na AKH Tower, na Arábia Saudita, e uma instalação anamórfica 3D em Varsóvia. As entregas são sustentadas por uma rede global presente em mais de 160 países, com mais de 5.600 pontos de venda e atendimento. Essa transformação reflete a evolução da estratégia internacional da Unilumin: deixar de exportar apenas produtos para exportar também marca, serviços, confiabilidade e parcerias de longo prazo.

O futuro da mídia out-of-home será mais inteligente, sustentável e imersivo. A Unilumin está construindo esse futuro ao combinar capacidade de engenharia, escala de fabricação e presença global para ajudar seus parceiros a transformar os espaços urbanos em plataformas de mídia de alto desempenho, longa durabilidade e retorno consistente.

Para mais informações, acesse www.unilumin.com

FONTE Unilumin Group., Ltd.