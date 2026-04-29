Di Sebalik Dominasi Tiga Tahun: Pengembangan Kitaran Balas Unilumin

SHENZHEN, China, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Unilumin mengekalkan kedudukannya sebagai syarikat berprestasi hasil terbaik dalam kalangan syarikat paparan LED yang disenaraikan selama tiga tahun berturut-turut, melepasi CNY 8 bilion pada 2025 walaupun ketika pasaran global hanya berkembang sebanyak 1.2%. Prestasi cemerlang ini mencerminkan dwistrategi yang mengimbangi kestabilan operasi dengan transformasi struktur. Sepanjang tiga tahun lalu, syarikat mencatatkan pertumbuhan hasil yang stabil, disokong oleh perniagaan paparan pintar teras yang berdaya tahan, pengembangan ketara dari segi volum penghantaran, serta peningkatan berterusan dalam kecekapan operasi termasuk kutipan hutang dan pusing ganti inventori yang dipercepat.

Unilumin's revenue has maintained steady growth for 3 consecutive years (Data source: TrendForce) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Pada masa sama, pemacu pertumbuhan syarikat sedang berubah. Segmen bernilai tinggi seperti produk Mini/Micro LED, penyelesaian paparan kreatif, serta aplikasi metasight pacuan AI berkembang pesat, seterusnya muncul sebagai enjin pertumbuhan baharu. Bagi menyokong peralihan ini, Unilumin mengurangkan secara strategik sebahagian daripada perniagaan pencahayaan tradisional sambil meningkatkan pelaburan penyelidikan dan pembangunan (R&D), khususnya dalam kecerdasan buatan. Ini mencerminkan peralihan yang jelas daripada pergantungan pada jualan perkakasan ke arah model "perkakasan + perisian + perkhidmatan" yang lebih bersepadu.

Dwipendekatan antara "kestabilan dan perubahan" ini memperkukuh kepimpinan Unilumin dalam pelbagai dimensi, termasuk:

syarikat berprestasi hasil terbaik dalam kalangan syarikat paparan LED yang disenaraikan selama tiga tahun berturut-turut;

volum penghantaran terbesar dalam kalangan rakan setara tersenarai, mencerminkan keupayaan penyampaiannya dalam pelbagai senario—daripada pemasangan tetap luar kepada paparan halus;

bahagian pasaran terkemuka dalam pasaran sewaan, disokong oleh projek berprofil tinggi yang merangkumi beberapa Sukan Olimpik, Anugerah Oscar dan Expo 2025 Osaka;

kedudukan No.1 dalam pengeluaran maya XR, salah satu segmen paling mencabar dari segi teknikal dan bernilai tinggi dalam industri.

Memandang ke hadapan, AI menjadi tumpuan utama dalam strategi jangka panjang Unilumin. Syarikat mengukuhkan semula kedudukannya daripada penyedia perkakasan paparan kepada pembina ekosistem metasight pacuan AI. Melalui gabungan model besar proprietari dan integrasi dengan model luaran terkemuka, ia membangunkan platform yang menyokong aplikasi perusahaan serta mengupayakan model perniagaan baharu seperti langganan AI, robotik paparan pintar dan operasi aset kandungan digital. Inisiatif ini secara beransur-ansur meningkatkan bahagian hasil berulang yang dipacu perisian.

Ketika industri paparan LED memasuki fasa persaingan dan penyatuan yang semakin sengit, Unilumin mempertaruhkan bahawa "LED + AI" akan mentakrifkan semula penciptaan nilai. Dengan menyelaraskan inovasi teknologi dengan permintaan pasaran yang kian berkembang, syarikat menyasarkan untuk beralih menjadi perusahaan teknologi berorientasikan AI dan membentuk peringkat pembangunan industri yang seterusnya.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.