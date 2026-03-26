Primeira marca de serviço no exterior da GAC é lançada no Salão do Automóvel de Bangkok, Thailand -- Action 2.0 começa

BANGKOK, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 23 de março, o 47º Salão Internacional do Automóvel de Bangkok foi oficialmente inaugurado. Com foco em "atualização de serviços", a GAC INTERNATIONAL lançou a GAC CARE – sua primeira marca de serviços no exterior – durante o evento, apresentou integralmente sua estratégia de atualização "Thailand Action 2.0" e estreou a nova variante AION V 500 km. Esses marcos — desde o aprimoramento do sistema de serviços e a atualização da estratégia local até a renovação de produtos — marcam a entrada da GAC em uma fase de liderança no mercado tailandês.

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Como um pilar fundamental da estratégia global da GAC, o mercado tailandês continua a demonstrar forte potencial de crescimento. Sob a orientação de "ONE GAC 2.0" e "Thailand Action 1.0", a GAC alcançou um salto fundamental da introdução de produtos para a implantação de ecossistemas. Em 2025, a GAC vendeu 15.301 unidades na Tailândia, representando um aumento de 305% em relação ao ano anterior, consolidando sua posição entre as principais marcas de veículos de energia renovável (NEV). Com base nesse fundamento, foi oficialmente anunciada a implementação completa da atualização estratégica "Thailand Action 2.0" no Salão Internacional do Automóvel de Bangkok.

Ao revelar integralmente o "Thailand Action 2.0", o desenvolvimento de localização da GAC está passando de "criar raízes" para "assumir a liderança". Ao aproveitar recursos sistêmicos em áreas como disposição de produtos, ecossistema de canais e mobilidade, ecossistema de energia e cadeia industrial e de manufatura, a GAC está construindo uma vantagem competitiva de longo prazo. Por meio de uma colaboração multidimensional, a GAC está evoluindo para se tornar uma construtora de ecossistemas que abrangem produtos, serviços, energia e manufatura, mantendo seu compromisso "Na Tailândia, Pela Tailândia" e oferecendo cuidado aos usuários por meio de produtos superiores e serviços completos.

Enquanto avançava em sua estratégia de localização, Wang Haoyong, gerente geral da GAC INTERNATIONAL Thailand Sales Company, anunciou no evento o lançamento da primeira marca de serviços no exterior da GAC — a GAC CARE. Ele declarou: "Na Tailândia, pela Tailândia. O que a GAC traz não são apenas veículos avançados, mas sim um ecossistema de mobilidade completo, confiável e genuíno. Centrada nas necessidades de todo o ciclo de vida dos usuários, a GAC CARE foi construída sobre Quatro Pilares Centrais: foco no cliente, garantia avançada, resposta rápida e experiência exclusiva.

A nova variante AION V 500 km apresentada pela GAC tornou-se o destaque do estande, atraindo inúmeros visitantes interessados em conhecer e obter mais informações.

Seguindo em frente, a GAC continuará a considerar a Tailândia como um centro estratégico essencial, com foco nos usuários, aprofundando a localização, impulsionando o ecossistema do setor NEV e alcançando um desenvolvimento de benefício mútuo com a sociedade local.

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FONTE GAC