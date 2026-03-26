GAC의 첫 해외 서비스 브랜드, 방콕 모터쇼에서 출범… 태국 액션 2.0 본격 개시

방콕, 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 3월 23일 제47회 방콕 국제 모터쇼(Bangkok International Motor Show)가 공식 개막했다. '서비스 고도화'를 중심으로 GAC 인터내셔널(GAC INTERNATIONAL)은 이번 행사에서 자사의 첫 해외 서비스 브랜드인 GAC CARE를 출범시키고, 업그레이드된 '태국 액션 2.0(Thailand Action 2.0)' 전략을 전면 공개했으며, 신형 AION V 500KM 모델도 처음 선보였다. 서비스 시스템 강화, 현지화 전략 고도화, 제품 리뉴얼에 이르는 이러한 주요 이정표는 GAC가 태국 시장에서 선도 단계에 진입했음을 보여준다.

태국 시장은 GAC의 글로벌 전략에서 핵심 축으로 자리하고 있으며, 지속적으로 강한 성장 잠재력을 보이고 있다. 'ONE GAC 2.0'과 '태국 액션 1.0(Thailand Action 1.0)'의 지침 아래 GAC는 제품 도입 단계에서 생태계 구축 단계로 도약하는 중대한 전환을 이뤄냈다. 2025년 GAC의 태국 판매량은 1만 5301대로 전년 대비 305% 증가했으며, 이를 통해 신에너지차(NEV) 브랜드 상위권에 안착했다. 이러한 기반 위에서 GAC는 방콕 국제 모터쇼를 통해 '태국 액션 2.0' 전략 업그레이드의 전면 시행을 공식 발표했다.

'태국 액션 2.0'의 전면 공개와 함께 GAC의 현지화 발전 전략은 '뿌리내리기' 단계에서 '주도하기' 단계로 전환되고 있다. GAC는 제품 포트폴리오, 채널 및 모빌리티 생태계, 에너지 생태계, 제조 및 산업망 전반에 걸친 체계적 역량을 바탕으로 장기적인 경쟁우위를 구축하고 있다. 다차원적 협력을 통해 GAC는 제품, 서비스, 에너지, 제조를 아우르는 생태계 구축자로 진화하고 있으며, '태국에서, 태국을 위해(In Thailand, For Thailand)'라는 약속을 실천하고 우수한 제품과 종합적인 서비스를 통해 사용자에게 더 큰 가치를 제공하고 있다.

현지화 전략을 추진하는 가운데 GAC 인터내셔널 태국 판매법인(GAC INTERNATIONAL Thailand Sales Company)의 왕하오융(Wang Haoyong) 총경리는 현장에서 GAC의 첫 해외 서비스 브랜드인 GAC 케어(GAC CARE)의 출범을 발표했다. 그는 "태국에서, 태국을 위해. GAC가 제공하는 것은 단지 앞선 차량만이 아니라 완전하고 신뢰할 수 있으며 진정성이 담긴 모빌리티 생태계다. GAC 케어는 사용자의 전 생애주기 수요를 중심에 두고 고객 중심, 첨단 보장, 신속 대응, 전용 경험이라는 4대 핵심 축을 기반으로 구축됐다"고 말했다.

GAC가 선보인 완전히 새로워진 AION V 500KM 모델은 전시 부스의 하이라이트로 떠오르며 많은 관람객의 체험과 문의를 이끌어냈다.

앞으로도 GAC는 태국을 핵심 거점으로 삼아 사용자 중심 기조를 유지하고, 현지화를 심화하며, 신에너지차 산업 생태계를 발전시키고, 현지 사회와 장기적인 상생 발전을 실현해 나갈 계획이다.

SOURCE GAC