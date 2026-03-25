Lancement de la première marque de services à l'international de GAC au Salon de l'automobile de Bangkok, en Thaïlande : le programme « Action 2.0 » démarre

BANGKOK, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 23 mars, le 47e Salon international de l'automobile de Bangkok a officiellement ouvert ses portes. Centrée sur l'amélioration des services, GAC INTERNATIONAL a lancé GAC CARE – sa première marque de services à l'étranger – lors du salon, a entièrement dévoilé sa stratégie d'amélioration « Thailand Action 2.0 » et a présenté la nouvelle variante de l'AION V 500KM. Ces étapes, qui vont de l'amélioration du système de service et de la stratégie locale au renouvellement des produits, marquent l'entrée de GAC dans une phase de leadership sur le marché thaïlandais.

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Pilier essentiel de la stratégie mondiale de GAC, le marché thaïlandais continue de présenter un fort potentiel de croissance. Sous l'égide de « ONE GAC 2.0 » et de « Thailand Action 1.0 », GAC a franchi une étape décisive en passant de l'introduction d'un produit au déploiement d'un écosystème. En 2025, GAC a vendu 15 301 unités en Thaïlande, ce qui représente une augmentation de 305 % d'une année à l'autre, confortant ainsi sa position dans le peloton de tête des marques de véhicules à énergie nouvelle (NEV). Sur cette base, elle a officiellement annoncé le lancement complet de la mise à jour stratégique « Thailand Action 2.0 » lors du salon international de l'automobile de Bangkok.

En dévoilant pleinement « Thailand Action 2.0 », le développement de la localisation de GAC passe de « l'enracinement » à « la prise d'initiative ». En tirant parti de ses capacités systémiques dans les domaines de la présentation des produits, de l'écosystème des canaux et de la mobilité, de l'écosystème de l'énergie et de la chaîne industrielle et de fabrication, GAC se dote d'un avantage concurrentiel à long terme. Grâce à une collaboration multidimensionnelle, GAC évolue vers la construction d'un écosystème couvrant les produits, les services, l'énergie et la fabrication, en respectant son engagement « En Thaïlande, pour la Thaïlande » et en prenant soin des utilisateurs grâce à des produits de qualité supérieure et à des services complets.

Tout en poursuivant sa stratégie de localisation, Wang Haoyong, directeur général de GAC INTERNATIONAL Thailand Sales Company, a annoncé sur place le lancement de la première marque de services de GAC à l'étranger - GAC CARE. Il a déclaré : « En Thaïlande, pour la Thaïlande. Ce que GAC apporte, ce ne sont pas seulement des véhicules de pointe, mais un écosystème de mobilité complet, fiable et sincère. Axé sur les besoins des utilisateurs tout au long de leur cycle de vie, GAC CARE repose sur quatre piliers fondamentaux : centré sur le client, l'assurance avancée, la réactivité rapide et l'expérience exclusive.

La toute nouvelle variante de l'AION V 500 km présentée par GAC est devenue le point fort du stand, attirant de nombreux visiteurs qui ont voulu en faire l'expérience et s'informer.

À l'avenir, GAC continuera à considérer la Thaïlande comme une plaque tournante essentielle, à rester centrée sur l'utilisateur, à approfondir la localisation, à faire progresser l'écosystème de l'industrie des véhicules électriques et à réaliser un développement gagnant-gagnant à long terme avec la société locale.

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