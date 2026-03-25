廣汽海外首個服務品牌亮相曼谷車展，泰國行動2.0啟新篇

隨著「泰國行動 2.0」全面發佈，廣汽本地化發展將從「扎根」邁向「引領」，在產品佈局、渠道與出行生態、能源生態及製造與產業鏈，以體系化能力構建長期競爭優勢，通過多維度協同發力，廣汽正在成為覆蓋產品、服務、能源與製造的生態構建者，持續踐行「在泰國，為泰國」，以更優質的產品和更完善的服務向用戶傳達廣汽的關懷。

在推進本地化戰略的同時，廣汽推出了海外首個服務品牌——GAC CARE，並表示：「在泰國，為泰國」。廣汽帶來的不僅是先進的交通工具，更是一個完整、可靠、有溫度的出行生態。

圍繞用戶用車的全生命週期需求，GAC CARE以「四大確定性」為核心：以用戶為本，專業保障，高效響應，專屬體驗。

本屆車展，廣汽帶來的全新車型——AION V 500km全新版本也成為展台焦點，吸引大量觀眾駐足體驗與咨詢。

未來，廣汽將繼續以泰國為重要支點，堅持以用戶為核心，深化本地化佈局，推動新能源汽車產業生態建設，與當地社會實現長期共贏發展。

SOURCE GAC