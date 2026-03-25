廣汽海外首個服務品牌亮相曼谷車展，泰國行動2.0啟新篇
新聞提供者GAC
25 3月, 2026, 17:36 CST
曼谷2026年3月25日 /美通社/ -- 3月23日，第47屆曼谷國際車展正式開幕。廣汽國際以「服務升級」為核心，在車展現場重磅發佈海外首個服務品牌GAC CARE，全面啟動「泰國行動2.0」戰略升級，並帶來新車型AION V 500KM全新版本。從服務體系進階、本地化戰略升級到產品煥新，標誌著廣汽在泰國市場邁入引領階段。
作為廣汽全球化戰略的重要支點，泰國市場持續釋放增長潛力。在「ONE GAC 2.0」與「泰國行動1.0」指導下，廣汽已實現從產品導入到生態佈局的關鍵跨越。2025年，廣汽在泰國銷量達15,301台，同比增長305%，成功進入新能源汽車品牌第一梯隊。立足於這一基礎，廣汽在本次曼谷國際車展上正式宣佈全面啟動「泰國行動2.0」戰略升級。
隨著「泰國行動 2.0」全面發佈，廣汽本地化發展將從「扎根」邁向「引領」，在產品佈局、渠道與出行生態、能源生態及製造與產業鏈，以體系化能力構建長期競爭優勢，通過多維度協同發力，廣汽正在成為覆蓋產品、服務、能源與製造的生態構建者，持續踐行「在泰國，為泰國」，以更優質的產品和更完善的服務向用戶傳達廣汽的關懷。
在推進本地化戰略的同時，廣汽推出了海外首個服務品牌——GAC CARE，並表示：「在泰國，為泰國」。廣汽帶來的不僅是先進的交通工具，更是一個完整、可靠、有溫度的出行生態。
圍繞用戶用車的全生命週期需求，GAC CARE以「四大確定性」為核心：以用戶為本，專業保障，高效響應，專屬體驗。
本屆車展，廣汽帶來的全新車型——AION V 500km全新版本也成為展台焦點，吸引大量觀眾駐足體驗與咨詢。
未來，廣汽將繼續以泰國為重要支點，堅持以用戶為核心，深化本地化佈局，推動新能源汽車產業生態建設，與當地社會實現長期共贏發展。
SOURCE GAC
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