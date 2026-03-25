Se lanza la primera marca de servicios en el extranjero de GAC en el Salón del Automóvil de Bangkok

News provided by

GAC

Mar 25, 2026, 12:28 ET

-Se lanza la primera marca de servicios en el extranjero de GAC en el Salón del Automóvil de Bangkok. Comienza Thailand Action 2.0

BANGKOK, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de marzo se inauguró oficialmente el 47º Salón Internacional del Automóvil de Bangkok. Centrado en la "actualización del servicio", GAC INTERNATIONAL lanzó GAC CARE, su primera marca de servicios en el extranjero, en la feria, dio a conocer completamente su estrategia de actualización "Thailand Action 2.0" y presentó la nueva variante AION V 500KM. Estos hitos, desde la mejora del sistema de servicios y la actualización de la estrategia localizada hasta la renovación de productos, marcan la entrada de GAC a una fase líder en el mercado tailandés.

Continue Reading
photo
photo

Como pilar clave de la estrategia global de GAC, el mercado tailandés continúa mostrando un fuerte potencial de crecimiento. Bajo la dirección de "ONE GAC 2.0" y "Thailand Action 1.0", GAC ha logrado un salto crítico desde la introducción del producto hasta la implementación del ecosistema. En 2025, GAC vendió 15.301 unidades en Tailandia, lo que representa un aumento interanual del 305 %, asegurando su posición entre el nivel superior de marcas de vehículos de nueva energía (NEV). Sobre esta base, anunció oficialmente el lanzamiento integral de la actualización estratégica "Thailand Action 2.0" en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok.

Al presentar plenamente "Thailand Action 2.0", el desarrollo de localización de GAC está pasando de "echar raíces" a "tomar la iniciativa". Al aprovechar las capacidades sistémicas en el diseño del producto, el ecosistema de canales y movilidad, el ecosistema energético y la cadena industrial y de fabricación, GAC está construyendo una ventaja competitiva a largo plazo. A través de una colaboración multidimensional, GAC está evolucionando hacia un creador de ecosistemas que abarca productos, servicios, energía y fabricación, manteniendo su compromiso "En Tailandia, para Tailandia" y brindando atención a los usuarios a través de productos superiores y servicios integrales.

Mientras avanzaba en su estrategia de localización, Wang Haoyong, gerente general de GAC INTERNATIONAL Tailandia Sales Company, anunció en el lugar el lanzamiento de la primera marca de servicios de GAC en el extranjero: GAC CARE. Dijo: "En Tailandia, para Tailandia. Lo que GAC ofrece no son solo vehículos avanzados, sino un ecosistema de movilidad completo, confiable y sincero. Centrado en las necesidades del ciclo de vida completo de los usuarios, GAC CARE se basa en cuatro pilares principales: centrado en el cliente, garantía avanzada, capacidad de respuesta rápida y experiencia exclusiva.

La nueva variante AION V 500 km presentada por GAC se convirtió en lo más destacado del stand, atrayendo a numerosos visitantes para que experimentaran y preguntaran.

En el futuro, GAC seguirá tomando a Tailandia como un centro fundamental, se mantendrá centrado en el usuario, profundizará la localización, avanzará en el ecosistema de la industria NEV y logrará un desarrollo beneficioso para todos a largo plazo con la sociedad local.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942047/photo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Lancement de la première marque de services à l'international de GAC au Salon de l'automobile de Bangkok, en Thaïlande : le programme « Action 2.0 » démarre

Lancement de la première marque de services à l'international de GAC au Salon de l'automobile de Bangkok, en Thaïlande : le programme « Action 2.0 » démarre

Le 23 mars, le 47e Salon international de l'automobile de Bangkok a officiellement ouvert ses portes. Centrée sur l'amélioration des services, GAC...
GAC's First Overseas Service Brand Launches at Bangkok Motor Show, Thailand Action 2.0 Commences

GAC's First Overseas Service Brand Launches at Bangkok Motor Show, Thailand Action 2.0 Commences

On March 23, the 47th Bangkok International Motor Show officially opened. Centered on "service upgrading", GAC INTERNATIONAL launched GAC CARE – its...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

New Products & Services

New Products & Services

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics