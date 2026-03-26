GAC presenta su primera marca de servicios global en el Salón del Automóvil de Bangkok: comienza la iniciativa Thailand Action 2.0

BANGKOK, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de marzo se inauguró oficialmente el 47.º Salón Internacional del Automóvil de Bangkok. Centrado en la "actualización de servicios", GAC INTERNATIONAL lanzó GAC CARE: su primera marca de servicios global. En el evento, reveló toda su estrategia de actualización "Thailand Action 2.0" y presentó la nueva variante AION V de 500 km. Estos hitos, que van desde la optimización del sistema de servicios y la actualización de la estrategia local hasta la renovación de productos, marcan la entrada de GAC en una etapa de liderazgo en el mercado tailandés.

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Como un pilar clave en la estrategia global de GAC, el mercado tailandés continúa demostrando un sólido potencial de crecimiento. Bajo la dirección de "ONE GAC 2.0" y "Thailand Action 1.0", GAC ha logrado un salto crítico: pasó de la simple introducción de productos al despliegue de todo un ecosistema. En 2025, GAC vendió 15.301 unidades en Tailandia, lo que representa un incremento interanual del 305 % y consolida su posición en el nivel superior de las marcas de vehículos de nueva energía (NEV, por sus siglas en inglés). Sobre esta base, se anunció oficialmente el lanzamiento integral de la actualización estratégica "Thailand Action 2.0" en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok.

Con la presentación oficial de "Thailand Action 2.0", el desarrollo de la localización de GAC está pasando de "echar raíces" a "asumir el liderazgo". Al aprovechar las capacidades sistemáticas en gama de productos, ecosistemas de movilidad y canales, redes de energía y cadena industrial y de manufactura, GAC está construyendo una ventaja competitiva a largo plazo. A través de la colaboración multidimensional, GAC se está transformando en un creador de ecosistemas que abarca productos, servicios, energía y fabricación; manteniendo su compromiso "En Tailandia, para Tailandia" y brindando atención a los usuarios a través de productos superiores y servicios integrales.

A medida que avanza su estrategia de localización, Wang Haoyong, gerente general de GAC INTERNATIONAL Thailand Sales Company, anunció en el lugar el lanzamiento de la primera marca de servicios global de GAC: GAC CARE. Expresó: "En Tailandia, para Tailandia. GAC no solo ofrece vehículos avanzados, sino un ecosistema de movilidad completo, confiable y cercano al usuario. Centrado en las necesidades del ciclo de vida completo de los usuarios, GAC CARE se basa en cuatro pilares principales: enfoque en el cliente, garantía avanzada, respuesta rápida y experiencia exclusiva.

La nueva variante del AION V con autonomía de 500 km presentada por GAC se convirtió en la gran atracción del stand y captó la atención de numerosos visitantes que se acercaron para conocerla y solicitar información.

De cara al futuro, GAC seguirá posicionando a Tailandia como un eje estratégico, manteniendo su enfoque en el usuario, profundizando en la localización e impulsando el ecosistema de la industria de vehículos de nuevas energías (NEV), para lograr un crecimiento mutuo y sostenible con la sociedad local.

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FUENTE GAC