Erste internationale Dienstleistungsmarke von GAC wird auf der Bangkok Motor Show vorgestellt - Thailand Action 2.0 startet

BANGKOK, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 23. März wurde die 47. Bangkok International Motor Show offiziell eröffnet. Unter dem Motto „Service-Upgrade" hat GAC INTERNATIONAL auf der Messe GAC CARE eingeführt – seine erste Service-Marke für den internationalen Markt. Außerdem stellt das Unternehmen seine Upgrade-Strategie „Thailand Action 2.0" vor und präsentierte die neue Variante des AION V mit 500 km Reichweite. Diese Meilensteine – von der Verbesserung des Serviceangebots über die Anpassung der lokalen Strategie bis hin zur Produktüberarbeitung – markieren für GAC den Beginn einer neuen Phase als führendes Unternehmen auf dem thailändischen Markt.

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Der thailändische Markt ist ein wichtiger Pfeiler der globalen Strategie von GAC und weist weiterhin ein großes Wachstumspotenzial auf. Unter der Leitung von „ONE GAC 2.0" und „Thailand Action 1.0" hat GAC den entscheidenden Schritt von der Produkteinführung zum Einsatz im Ökosystem gemacht. Im Jahr 2025 verkaufte GAC in Thailand 15.301 Fahrzeuge – eine Steigerung von 305 % im Vergleich zum Vorjahr – und festigte seine Position in der Spitzengruppe der NEV-Marken („New Energy Vehicle", Neue-Energien-Fahrzeug). Auf dieser Grundlage wurde auf der Bangkok International Motor Show die umfassende Einführung der strategischen Weiterentwicklung „Thailand Action 2.0" offiziell bekannt gegeben.

Mit der vollständigen Enthüllung von „Thailand Action 2.0" verlagert sich die Lokalisierungsentwicklung von GAC von „Wurzeln schlagen" zu „Marktführerschaft übernehmen". Durch den Einsatz der systemischen Fähigkeiten in den Bereichen Produktgestaltung, Vertriebswege und Mobilität, Energie sowie Fertigung und Industrie baut GAC einen langfristigen Wettbewerbsvorteil auf. Durch multidimensionale Zusammenarbeit entwickelt sich GAC zu einem Gestalter von Ökosystemen, der Produkte, Dienstleistungen, Energie und Fertigung abdeckt. Dabei bleibt das Unternehmen seinem Leitbild „In Thailand, für Thailand" treu und sorgt mit erstklassigen Produkten und umfassenden Dienstleistungen für das Wohl seiner Kunden.

Im Zuge der Weiterentwicklung seiner Lokalisierungsstrategie kündigte Wang Haoyong, General Manager der GAC INTERNATIONAL Thailand Sales Company, vor Ort die Einführung der ersten internationalen Servicemarke von GAC an: GAC CARE. Er erklärte: „In Thailand, für Thailand. GAC bietet nicht nur fortschrittliche Fahrzeuge, sondern ein umfassendes, zuverlässiges und durchdachtes Mobilitätsökosystem. GAC CARE ist ganz auf die Kundenbedürfnisse während des gesamten Lebenszyklus ausgerichtet und stützt sich auf vier Grundpfeiler: Kundenorientiertheit, fortschrittliche Sicherheit, schnelle Reaktionsfähigkeit und exklusives Erlebnis.

Die von GAC vorgestellte, brandneue AION V-Variante mit einer Reichweite von 500 km war das Highlight des Messestandes und zog zahlreiche Besucher an, die das Fahrzeug ausprobieren und sich informieren wollten.

Auch in Zukunft wird GAC Thailand als zentralen Hub betrachten, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, die Lokalisierung vorantreiben, das Ökosystem der NEV-Branche weiterentwickeln und eine langfristige Win-Win-Entwicklung mit der Bevölkerung vor Ort anstreben.

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