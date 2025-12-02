アブダビ「Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）」初参加のPhygitalスター発表

「Battle of Robots」ファンにとって朗報となるのは、世界的に有名なロボットZadkielを開発したTeam Saintが本大会への参加を正式に決定した点です。さらに、国内外で12の選手権を制した父子チームTeam Eruption、UK Extreme Robots Championships 2025（2025年英国エクストリーム・ロボット選手権）優勝チームTeam Monsoon、そしてロボットTR4を操るToonも参戦します。

大きな注目を集めるMOBA Mobile.MLBB競技では、インドネシア出身のメンバーで構成されるプロeスポーツチームRRQ Hoshiと、過去のGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）出場チームであるAurora Gamingが本大会への参加を決めています。

一方、VR Game.HADO Global Invitationでは、日本、韓国、ギリシャの選手を集めたMISTA、Team Rock、ATROTOSが、この最新の人気競技で技を競い合います。

MMAファイター・チームGOR MMAは、Phygital Fighting.FATAL FURY: City of Wolves競技に出場します。

Phygital Drone Racing（Phygitalドローン・レーシング）には、2023 FAI World Drone Racing Championship（2023年FAI世界ドローン・レーシング選手権）優勝者のMinchan Kimと、中国で開催されたWorld Games（ワールド・ゲームズ）金メダリストの18歳、Yuki HashimotoがTeam BDSの一員として参戦します。対戦相手となるTech Drone Leagueには、2024年FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race（FAIドローン・レーシング・ワールドカップ・トルコ・ドローン・レース）で3位入賞の実績を持つAtakan Mercimekが名を連ねます。

総額数百万ドルの賞金プールを懸けたGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）は、物理的なスポーツとデジタル・イノベーションの交差点で活躍するトップ・アスリートとクリエイターを結集させます。

Phygital InternationalのCEOであるNis Hatt氏は次のように述べています。「アブダビに集うクラブのレベルの高さは、phygitalスポーツが急速に拡大していることを示しています。これらのクラブは単に競い合っているだけではありません。身体能力、戦略、デジタル・スキルが共存する新たな競技文化を形作っているのです。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）は、このムーブメントがどれほど進化してきたのか、さらにどれほど成長するのかを披露する場となるでしょう。」

世界中のファンは、大規模なグローバル放送網を通じてGOTF 2025の全瞬間をライブで視聴できます。Sportworldは200か国以上で無料配信を行うほか、SamsungおよびLGのスマートTVでも視聴可能です。一方、HuyaとSOOPは中国、韓国、東南アジア全域で中継を提供します。アフリカでは、StarTimesとTV BRICS AFRICAが数百万の視聴者にライブ中継、ハイライト、討論形式の番組を届けます。EMEA地域とアメリカ大陸でも、BIGG TVとEi Nerdが本イベントを広く発信し、地域全体のファンにプログラムを届けます。視聴者はお気に入りのクラブの対戦を観戦し、これまでにないphygitalスポーツを体験できます。

Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）は、首長国における数々の画期的な国際イベントを開催してきた公式運営機関ASPIREが主導するLocal Organizing Committeeによって実施されます。ASPIREはイベントの計画から運営までを統括し、開始から終了まで革新的でシームレスな忘れられない体験を保証します。さらに、都市を代表する数々のイベントを支える運営の要であるEtharaが加わり、世界クラスの専門知識をもって大会全レベルの完璧な運営を保証します。

Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）の詳細（スケジュール、チケット販売、イベント最新情報など）については、公式ウェブサイトをご覧ください。

Phygital International（PI）について：

Phygital Internationalは、phygitalスポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。

詳細については、https://Phygitalinternational.comをご覧ください

メディア関係問い合わせ先：[email protected]

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー、GOFT）について：

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、phygitalスポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）はアラブ首長国連邦のアブダビ、Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）はカザフスタンのアスタナで開催されます。

詳細については、https://gofuture.games/をご覧ください。

