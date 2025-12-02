Première participation des Phygital Stars (Étoiles phygiques) aux Games of the Future 2025 (Jeux de l'avenir 2025) à Abou Dabi annoncée

Organisée au Centre national des expositions d'Abou Dabi (ADNEC) du 18 au 23 décembre, chaque discipline réunira les meilleurs phygital athletes du monde entier auteurs de performances exceptionnelles, bénéficiant d'une forte présence au sein de la communauté et d'un esprit de compétition avéré, ce qui rend leur participation aux Games of the Future (Jeux de l'avenir) essentielle dans le cadre d'un événement à ne pas manquer.

Pour les fans de Battle of Robots, il a été confirmé que la Team Saint, l'équipe à l'origine du célèbre robot Zadkiel, participera à l'événement de cette année. Elle sera rejointe par une équipe familiale (le père et le fils), la Team Eruption, qui a remporté 12 championnats nationaux et internationaux, ainsi que la Team Monsoon qui a remporté les championnats britanniques Extreme Robots Championships 2025, sans oublier l'équipe Toon avec leur robot TR4.

Dans le cadre de la très attendue compétition MOBA Mobile.MLBB, RRQ Hoshi, une équipe esports professionnelle composée de membres originaires d'Indonésie, a confirmé sa participation à l'événement aux côtés de précédents participants aux Games of the Future (Jeux de l'avenir), Aurora Gaming.

Parallèlement, la VR Game.HADO Global Invitation verra les équipes MISTA, Team Rock et ATROTOS s'affronter dans le cadre de cette nouvelle joute, qui réunit des athlètes du Japon, de la Corée du Sud et de la Grèce.

L'équipe de combattants MMA, GOR MMA, participera à la compétition Phygital Fighting.FATAL FURY: City of Wolves.

L'événement Phygital Drone Racing verra la participation de Minchan Kim, vainqueur du 2023 FAI World Drone Racing Championship, et de Yuki Hashimoto, 18 ans, qui a remporté la médaille d'or aux World Games en Chine (tous deux feront partie de la Team BDS). Ils seront en concurrence avec la Tech Drone League, qui compte dans ses rangs Atakan Mercimek, lequel a remporté la troisième place lors de la FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race en 2024.

Avec une cagnotte de plusieurs millions de dollars, les Games of the Future 2025 (Jeux de l'avenir 2025) rassembleront des athlètes et des créateurs de premier plan qui se situent au croisement du sport physique et de l'innovation numérique.

Nis Hatt, PDG de Phygital International, a déclaré : « Le niveau des clubs qui nous rejoignent à Abou Dabi souligne la rapidité de développement du phygital sport. Ces clubs ne se contentent pas de participer aux compétitions. Ils sont à l'origine d'une nouvelle culture de la compétition mêlant performance physique, stratégie et compétences numériques. Les Games of the Future 2025 (Jeux de l'avenir 2025) démontreront à quel point ce mouvement a progressé et à quel point il est appelé à se développer encore davantage ».

Les fans du monde entier pourront suivre en direct chaque moment du GOTF 2025 grâce à un important dispositif de diffusion mondiale. Sportworld diffusera le tournoi gratuitement dans plus de 200 pays, ainsi que sur les Smart TV de Samsung et LG, tandis que Huya et SOOP assureront la couverture en Chine, en Corée du Sud et en l'Asie du Sud-Est. En Afrique, StarTimes et TV BRICS AFRICA proposeront à des millions de téléspectateurs des émissions en direct, des temps forts et des débats. Grâce à BIGG TV et Ei Nerd et à l'amplification de l'événement dans la région EMEA et sur le continent américain, les fans du monde entier pourront regarder leurs clubs préférés s'affronter et vivre une expérience sportive phygitale inégalée.

Les Games of the Future 2025 (Jeux de l'avenir 2025) seront organisés par le Comité d'organisation local, dirigé par ASPIRE, l'autorité officielle chargée de la mise en œuvre de nombreux événements mondiaux de premier plan dans l'émirat. ASPIRE supervisera l'ensemble de la planification et de l'exécution de l'événement, garantissant une expérience innovante, transparente et inoubliable du début à la fin. Ethara, la centrale opérationnelle à l'origine de certains des événements les plus emblématiques de la ville, sera également de la fête et apportera une expertise de classe mondiale pour garantir une livraison sans faille à tous les niveaux des Jeux.

Pour plus d'informations sur les Games of the Future 2025, (Jeux de l'avenir 2025), y compris les horaires, la vente de billets et les mises à jour de l'événement, veuillez consulter le : site officiel.

À propos de Phygital International (PI) :

Phygital International est le promoteur des « phygital sports » au niveau mondial et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. Elle est la gardienne et la détentrice des droits des Games of the Future et supervise la procédure de candidature de chaque ville hôte.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://Phygitalinternational.com

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique et constitue le summum du « phygital sport ». Ce tournoi rassemble la nouvelle génération de héros du « phygital sport » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se dérouleront à Abou Dhabi, Émirats arabes unis, tandis que les Games of the Future 2026 auront lieu à Astana, Kazakhstan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/

