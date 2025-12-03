Se anuncian las primeras estrellas phygital participantes en Games of the Future 2025 en Abu Dabi

Celebradas en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC), del 18 al 23 de diciembre, cada disciplina reunirá a los mejores atletas phygital de todo el mundo que han demostrado un rendimiento excepcional, una fuerte presencia en la comunidad y una competitividad probada, lo que hace que su participación en Games of the Future sea esencial y un evento que no hay que perderse.

Para los aficionados a Battle of Robots, se ha confirmado que el equipo responsable del robot de renombre mundial Zadkiel, Team Saint, participará en el evento de este año. A ellos se unirán un equipo formado por un padre y su hijo, Team Eruption, que ha ganado 12 campeonatos nacionales e internacionales, así como Team Monsoon, ganador del UK Extreme Robots Championships 2025 (Campeonato Británico de Robots Extremos 2025) y Toon, con su robot TR4.

En la esperada competición MOBA Mobile.MLBB, se ha confirmado la participación de RRQ Hoshi, un equipo profesional de deportes electrónicos formado por miembros procedentes de Indonesia, junto con los participantes anteriores de Games of the Future, Aurora Gaming.

Mientras tanto, el VR Game.HADO Global Invitation contará con la participación de MISTA, Team Rock y ATROTOS , que reunirán a atletas de Japón, Corea del Sur y Grecia para competir en esta nueva tendencia.

El equipo de luchadores de MMA, GOR MMA, competirá en el torneo Phygital Fighting.FATAL FURY: City of Wolves.

El evento Phygital Drone Racing contará con la participación de Minchan Kim, ganador del 2023 FAI World Drone Racing Championship (Campeonato Mundial de Carreras de Drones de la FAI 2023) y Yuki Hashimoto, de 18 años, que ganó la medalla de oro en los Juegos Mundiales de China. Ambos competirán como parte del Equipo BDS. Competirán contra Tech Drone League, que cuenta con Atakan Mercimek, quien obtuvo el tercer lugar en la FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race en 2024 (Copa Mundial de Carreras de Drones de la FAI en Turquía).

Con un premio total de varios millones de dólares, Games of the Future 2025 reunirán a atletas y creadores de primer nivel que operan en la intersección entre el deporte físico y la innovación digital.

Nis Hatt, director ejecutivo de Phygital International, afirmó: "El nivel de los clubes que se unen a nosotros en Abu Dabi pone de relieve la rapidez con la que está creciendo el deporte phygital". Estos clubes no solo están para competir. Redefinen una nueva cultura competitiva en la que el rendimiento físico, la estrategia y las habilidades digitales conviven en armonía.Games of the Future 2025 demostrará lo lejos que ha llegado este movimiento y lo mucho que aún le queda por crecer".

Los aficionados de todo el mundo podrán seguir cada momento del GOTF 2025 en vivo gracias a una importante retransmisión a nivel mundial. Sportworld transmitirá el torneo de forma gratuita en más de 200 países, así como en televisores inteligentes Samsung y LG, mientras que Huya y SOOP lo retransmitirán en China, Corea del Sur y el sudeste asiático. En África, StarTimes y TV BRICS AFRICA ofrecerán programación en vivo, momentos destacados y debates a millones de espectadores. Con BIGG TV y Ei Nerd, y gracias a la difusión del evento en toda la región EMEA y América, los aficionados de todo el mundo podrán sintonizarlo, ver competir a sus clubes favoritos y disfrutar del deporte phygital como nunca antes.

Games of the Future 2025 será organizado por el Comité Organizador Local, liderado por ASPIRE, la autoridad oficial responsable de muchos de los eventos mundiales más emblemáticos del emirato. ASPIRE supervisará toda la planificación y ejecución del evento, lo que garantizará una experiencia innovadora, fluida e inolvidable de principio a fin. A ellos se une Ethara, la potencia operativa detrás de algunos de los eventos más emblemáticos de la ciudad, que aporta su experiencia de primer nivel para garantizar un desarrollo impecable en todos los niveles de los juegos.

Para más información sobre Games of the Future 2025, incluidos horarios, venta de entradas y novedades sobre el evento, visite: sitio web oficial.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir los deportes. Es el custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite: https://Phygitalinternational.com

Contacto para los medios: [email protected]

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana, Kazajstán.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

