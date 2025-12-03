아부다비에서 열리는 Games of the Future 2025 참가 Phygital 스타 1차 명단 공개

Battle of Robots 팬들을 위해 전 세계적으로 유명한 로봇 Zadkiel을 개발한 Team Sain이 올해 대회 참가를 확정했다. 또한 국내외 챔피언십 대회에서 12차례 우승한 가족 부자 팀 Team Eruption과 UK Extreme Robots Championships 2025 우승팀 Team Monsoon, 그리고 로봇 TR4를 보유한 Toon도 참가할 예정이다.

많은 기대를 모으고 있는 MOBA Mobile.MLBB 대회에는 인도네시아 출신 멤버들로 구성된 프로 e스포츠 팀 RRQ Hoshi가 참가를 확정했고, 지난 Games of the Future 참가팀인 Aurora Gaming도 함께한다.

한편, VR Game.HADO Global Invitation에서는 한국, 일본, 그리스 출신 선수들로 구성된 MISTA, Team Rock, ATROTOS가 최신 유행인 VR 게임에서 경쟁을 펼친다.

MMA 파이터들로 구성된 팀 GOR MMA는 Phygital Fighting.FATAL FURY: City of Wolves 대회에서 경쟁한다.

Phygital Drone Racing 이벤트에는 2023 FAI World Drone Racing Championship 우승자 김민찬과 World Games in China 게임에서 금메달을 획득한 18세의 하시모토 유키(Yuki Hashimoto)가 Team BDS의 일원으로 참가한다. 이들은 2024년 FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race에서 3위를 차지한 아타칸 메르시멕(Atakan Mercimek)을 보유한 Tech Drone League와 맞붙는다.

수백만 달러 규모의 상금이 걸린 Games of the Future 2025는 물리적 스포츠와 디지털 혁신의 교차점에서 활동하는 최정상급 선수와 크리에이터들을 한자리에 모을 예정이다.

니스 핫(Nis Hatt) Phygital International CEO는 이렇게 말했다. "아부다비에 참가하는 클럽들의 수준은 phygital 스포츠가 얼마나 빠르게 성장하고 있는지 보여준다. 이 클럽들은 단순히 경쟁을 위해 참가하는 것이 아니라 신체적 능력, 전략, 디지털 기술이 함께 어우러지는 새로운 경쟁 문화를 만들어가고 있다. Games of the Future 2025는 이러한 움직임이 얼마나 발전했는지, 그리고 앞으로 얼마나 더 성장할 것인지를 보여줄 것이다."

전 세계 팬들은 대규모 글로벌 방송을 통해 GOTF 2025의 모든 순간을 생생하게 접할 수 있다. Sportworld는 200여 개국에서 무료로 대회를 생중계하며 삼성과 LG 스마트 TV에서도 시청이 가능하다. Huya와 SOOP은 한국, 중국 동남아시아 전역에 중계를 제공한다. 아프리카에서는 StarTimes와 TV BRICS AFRICA가 수백만 시청자에게 생중계, 하이라이트, 토론 중심 프로그램을 전달할 예정이다. BIGG TV와 Ei Nerd는 유럽•중동•아프리카(EMEA) 및 아메리카 지역에서 대회를 확대 중계함에 따라 전 세계 팬들은 어디서나 시청하며 좋아하는 클럽의 경기를 관람하고 전례 없는 phygital 스포츠를 경험할 수 있다.

Games of the Future 2025는 현지 조직위원회가 주관하며, 에미리트의 수많은 랜드마크 글로벌 행사를 공식 주관해 온 기관인 ASPIRE가 이를 이끌게 된다. ASPIRE는 행사의 전체 기획과 실행을 총괄하며, 시작부터 끝까지 혁신적이고 매끄러우며 잊을 수 없는 경험을 보장할 것이다. 여기에 도시의 대표적인 행사들을 뒷받침하는 운영의 핵심 기관인 Ethara가 합류하여, 게임의 모든 단계에서 완벽한 운영을 보장하기 위한 세계적 수준의 전문성을 제공한다.

공식 웹사이트를 방문하면 Games of the Future 2025에 대한 자세한 정보(일정, 티켓 판매, 행사 업데이트 등)를 구할 수 있다.

Phygital International(PI) 소개

Phygital International(PI)은 전 세계적으로 phygital 스포츠를 홍보하며, 스포츠를 혁신하고 재정의하는 데 주력하고 있다. PI는 Games of the Future의 관리 및 권리 보유 기관이며, 각 개최 도시 선정 과정을 총괄한다.

자세한 정보는 https://Phygitalinternational.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의: [email protected]

Games of the Future(GOTF) 소개

Games of the Future는 물리적 세계와 디지털 세계를 결합한 phygital 스포츠의 정점을 이루는 연례 국제 행사다. 이 대회는 전 세계의 차세대 phygital 스포츠 영웅들이 한자리에 모여 다양하고 광범위한 phygital 종목과 도전에서 경쟁하는 무대다. Games of the Future 2025는 아부다비에서 개최되며, Games of the Future 2026은 카자흐스탄 아스타나에서 열린다.

자세한 정보는 https://gofuture.games/에서 확인할 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2835074/Phygital_Drone_Racing.jpg

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2835075/Battle_of_Robots.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5648221/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

SOURCE Phygital International