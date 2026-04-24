QNAP lança o switch gerenciado L3 Lite QSW-M7230-2X4F24T 100 GbE, com MC-LAG e AVoIP

TAIPEI, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A QNAP® Systems, Inc., empresa líder em soluções de computação, redes e armazenamento, anuncia o lançamento do QSW-M7230-2X4F24T, um switch L3 Lite de 100 GbE projetado para modernização de redes corporativas, ambientes de armazenamento de alto desempenho, produção de mídia em larga escala, virtualização e cargas de trabalho baseadas em inteligência artificial. O novo switch permite que empresas construam uma rede central de 100 GbE escalável, mantendo a eficiência de custos e protegendo os investimentos já realizados em infraestrutura existente.

Switch gerenciado L3 Lite 100 GbE da QNAP, design de portas multitaxa 100G/25G/10G para rede flexível de alta velocidade

À medida que as aplicações que demandam grande volume de dados continuam a crescer — desde computação em IA e virtualização até fluxos de trabalho colaborativos de mídia — as empresas enfrentam o desafio de superar redes 10 GbE sem realizar substituições disruptivas em larga escala. O QSW-M7230-2X4F24T responde a essa necessidade oferecendo uma arquitetura flexível e multivelocidade, permitindo que as empresas adicionem conectividade de maior desempenho onde for mais necessária, enquanto expandem a rede central gradualmente.

Equipado com backbone de 100 GbE, uplinks de servidor de 25 GbE e 24 portas de acesso 10 GbE, o switch proporciona integração multivelocidade completa. Isso possibilita que empresas implementem conectividade de alto desempenho em 25 GbE/100 GbE onde necessário, preservando os ativos 10 GbE existentes, simplificando upgrades e maximizando o retorno sobre a infraestrutura.

"Combinando conectividade de 100 GbE, 25 GbE e 10 GbE em um chassi 1U de alta densidade, o QSW-M7230-2X4F24T oferece flexibilidade e eficiência de custos superiores em sua categoria", afirma Ronald Hsu, Gerente de Produto da QNAP. "Trata-se de uma solução ideal para empresas que desejam migrar para 100 GbE sem comprometer os investimentos atuais ou a escalabilidade futura."

Otimizado para IA e armazenamento de alto desempenho, o QSW-M7230-2X4F24T oferece links 10G/25G/100G com capacidade de 1080 Gbps, suportando PFC e ECN para Ethernet sem perdas. Ele combina gerenciamento L3 Lite, incluindo roteamento estático e VLANs avançadas, com arquitetura MC-LAG, garantindo maior resiliência de rede e alta disponibilidade, eliminando pontos únicos de falha em infraestruturas críticas.

Para implantações de mídia e AV sobre IP, o switch reforça o controle de multicast e aprimora a sincronização de tempo. Com suporte a IGMP Snooping, segmentação de tráfego baseada em VLAN e relógio de alta precisão com PTP Boundary Clock, o QSW-M7230-2X4F24T minimiza problemas de sincronização de áudio e vídeo, comuns em ambientes de múltiplas telas. Essas características tornam o equipamento adequado para produção de broadcast, eventos ao vivo, centros de comando e aplicações corporativas de vídeo.

Além disso, o QSW-M7230-2X4F24T é compatível com AMIZcloud, plataforma de gerenciamento centralizado em nuvem da QNAP. Sem necessidade de controladores de hardware ou software adicionais, as equipes de TI podem monitorar e gerenciar remotamente diversos switches em locais diferentes, simplificando troubleshooting e reduzindo sobrecarga operacional.

Para mais informações e para conhecer toda a linha de produtos QNAP, acesse www.qnap.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959869/QNAP_QSW_M7230_2X4F24T.jpg

FONTE QNAP Systems, Inc.