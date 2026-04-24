QNAP เปิดตัวสวิตช์จัดการเครือข่ายระดับ L3 Lite 100GbE รุ่น QSW-M7230-2X4F24T ชูจุดเด่นรองรับ MC-LAG และ AvoIP
News provided byQNAP Systems, Inc.
24 Apr, 2026, 08:00 CST
ไทเป, 24 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc. ผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และสตอเรจ ประกาศเปิดตัว QSW-M7230-2X4F24T สวิตช์จัดการเครือข่ายระดับ L3 Lite 100GbE รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับการอัปเกรดเครือข่ายองค์กร รองรับสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง การผลิตสื่อขนาดใหญ่ ระบบเสมือนจริง และการประมวลผลพลัง AI สวิตช์รุ่นนี้ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างเครือข่ายหลักความเร็ว 100GbE ที่พร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต พร้อมบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่าและรักษาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่
ในขณะที่แอปพลิเคชันซึ่งเน้นการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การประมวลผลด้าน AI และระบบเสมือนจริง ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในสายงานผลิตสื่อ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องเผชิญกับความท้าทายในการยกระดับเครือข่ายให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของ 10GbE โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด ซึ่ง QSW-M7230-2X4F24T เข้ามาตอบโจทย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Multi-speed ที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงในจุดที่มีความสำคัญสูงสุดได้ก่อน พร้อมทั้งขยายเครือข่ายหลักให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นได้ในระยะยาว
QSW-M7230-2X4F24T รองรับโครงข่ายหลักความเร็ว 100GbE, การเชื่อมต่อ Uplink เซิร์ฟเวอร์ที่ 25GbE และพอร์ต Access ความเร็ว 10GbE อีก 24 พอร์ต โดยผสานการทำงานร่วมกันในความเร็วระดับต่าง ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ติดตั้งระบบ 25GbE/100GbE สมรรถนะสูงในส่วนที่จำเป็นได้ทันที โดยที่ยังคงรักษาการใช้ทรัพย์สินเดิมในระดับ 10GbE เอาไว้ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการอัปเกรดระบบและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับโครงสร้างพื้นฐานได้สูงสุด
"QSW-M7230-2X4F24T รวมการเชื่อมต่อความเร็ว 100GbE, 25GbE และ 10GbE ความหนาแน่นสูงไว้ในขนาดตัวเครื่องเพียง 1U โดยมอบความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในระดับเดียวกัน" คุณ Ronald Hsu ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ QNAP กล่าว "สวิตช์รุ่นนี้คือโซลูชันที่ตอบโจทย์องค์กรที่มองหาแนวทางที่ทำได้จริงในการขยับไปสู่ระบบ 100GbE โดยไม่กระทบเม็ดเงินที่ลงทุนไปก่อนหน้า และยังพร้อมรองรับการขยายระบบในอนาคต"
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานด้าน AI และสตอเรจสมรรถนะสูง QSW-M7230-2X4F24T รองรับลิงก์ความเร็วหลากหลายทั้ง 10G/25G/100G พร้อมขีดความสามารถระดับ 1080Gbps ทั้งยังรองรับ PFC และ ECN เพื่อการรับส่งข้อมูลผ่านอีเทอร์เน็ตแบบไร้การสูญหาย โดยตัวเครื่องได้ผสานการจัดการระดับ L3 Lite (ครอบคลุมทั้งการจัดเส้นทางแบบคงที่ และ VLAN ขั้นสูง) เข้ากับสถาปัตยกรรม MC-LAG เพื่อเสริมความเสถียรและช่วยให้เครือข่ายพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจจะราบรื่นไม่หยุดชะงัก และขจัดปัญหาการล่มของระบบจากจุดเดียวสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร
สำหรับการติดตั้งในสายงานสื่อและระบบ AV over IP นั้น สวิตช์รุ่นนี้ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการควบคุมการส่งข้อมูลแบบ Multicast และการซิงโครไนซ์เวลาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการรองรับ IGMP Snooping, การแบ่งส่วนทราฟฟิกตาม VLAN และระบบนาฬิกาความแม่นยำสูง (PTP Boundary Clock) ทำให้ QSW-M7230-2X4F24T สามารถลดปัญหาการหน่วงของสัญญาณภาพและเสียงที่มักพบในสภาพแวดล้อมที่ใช้การแสดงผลหลายหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด ศูนย์สั่งการ และแอปพลิเคชันด้านวิดีโอระดับองค์กร
นอกจากนี้ QSW-M7230-2X4F24T ยังรองรับ AMIZcloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการส่วนกลางผ่านคลาวด์ของ QNAP ช่วยให้ทีมไอทีสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการสวิตช์หลายตัวจากต่างสถานที่ได้ในระยะไกล โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอนโทรลเลอร์เพิ่มเติม ช่วยให้การแก้ไขปัญหาทำได้ง่ายขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในระยะยาว
SOURCE QNAP Systems, Inc.
