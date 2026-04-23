QNAP bringt den verwalteten L3-Lite-100-GbE-Switch QSW-M7230-2X4F24T mit MC-LAG und AVoIP auf den Markt

TAIPEI, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., ein führender Innovator im Bereich Computer-, Netzwerk- und Speicherlösungen, gab heute die Markteinführung des QSW-M7230-2X4F24T bekannt, eines neuen verwalteten L3-Lite-100-GbE-Switches, der für die Modernisierung von Unternehmensnetzwerken, Hochleistungs-Speicherumgebungen, groß angelegte Medienproduktion, Virtualisierung und KI-gesteuerte Workloads entwickelt wurde. Der neue Switch ermöglicht es Unternehmen, ein skalierbares 100-GbE-Kernnetzwerk aufzubauen und dabei die Kosteneffizienz zu wahren sowie bestehende Investitionen in die Infrastruktur zu schützen.

QNAP L3 Lite managed 100GbE switch, 100G/25G/10G multi-rate port design for flexible high-speed network

Da datenintensive Anwendungen immer schneller werden – von KI-Berechnungen und Virtualisierung bis hin zu kollaborativen Medien-Workflows – stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, über 10-GbE-Netzwerke hinauszuwachsen, ohne dabei störende, groß angelegte Erneuerungen vornehmen zu müssen. Der QSW-M7230-2X4F24T bewältigt diesen Übergang durch eine flexible Architektur mit mehreren Geschwindigkeitsstufen, die es Unternehmen ermöglicht, dort, wo es am wichtigsten ist, schnellere Verbindungen einzuführen und gleichzeitig das Kernnetzwerk im Laufe der Zeit zu erweitern.

Mit 100-GbE-Backbones, 25-GbE-Server-Uplinks und 24-Port-10-GbE-Zugängen bietet der QSW-M7230-2X4F24T eine nahtlose Multi-Speed-Integration. Er ermöglicht es Unternehmen, bei Bedarf leistungsstarke 25-GbE-/100-GbE-Verbindungen bereitzustellen und gleichzeitig bestehende 10-GbE-Ressourcen zu erhalten, wodurch die Komplexität von Upgrades effektiv minimiert und der Wert der Infrastruktur maximiert wird.

„Durch die Kombination von 100GbE-, 25GbE- und hochdichter 10GbE-Konnektivität in einem 1U-Formfaktor bietet der QSW-M7230-2X4F24T in seiner Klasse außergewöhnliche Flexibilität und Kosteneffizienz", sagte Ronald Hsu, Produktmanager bei QNAP. „Er ist eine ideale Lösung für Unternehmen, die einen praktischen Weg zu 100GbE suchen, ohne aktuelle Investitionen oder zukünftige Skalierbarkeit zu beeinträchtigen."

Der QSW-M7230-2X4F24T ist für KI und Hochleistungsspeicher optimiert und bietet 10G/25G/100G-Verbindungen mit mehreren Geschwindigkeiten und einer Kapazität von 1080 Gbit/s, wobei er PFC und ECN für verlustfreies Ethernet unterstützt. Er kombiniert L3-Lite-Management (einschließlich statischem Routing und erweiterten VLANs) mit einer MC-LAG-Architektur, um eine verbesserte Netzwerkausfallsicherheit und hohe Verfügbarkeit zu bieten, wodurch ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet und Single Points of Failure für kritische Geschäftsinfrastrukturen beseitigt werden.

Für Medien- und AV-over-IP-Anwendungen verbessert der Switch zudem die Multicast-Steuerung und Zeitsynchronisation. Dank der Unterstützung von IGMP-Snooping, VLAN-basierter Datenverkehrssegmentierung und einer hochpräzisen Uhr mit PTP Boundary Clock minimiert der QSW-M7230-2X4F24T Probleme bei der Audio-Video-Synchronisation, wie sie häufig in Umgebungen mit mehreren Bildschirmen auftreten. Dadurch eignet er sich hervorragend für Rundfunkproduktionen, Live-Veranstaltungsorte, Kommandozentralen und Unternehmensvideoanwendungen.

Darüber hinaus unterstützt der QSW-M7230-2X4F24T AMIZcloud, die cloudbasierte zentrale Verwaltungsplattform von QNAP. Ohne zusätzliche Hardware- oder Software-Controller können IT-Teams mehrere Switches standortübergreifend fernüberwachen und verwalten, was die Fehlerbehebung vereinfacht und den laufenden Betriebsaufwand reduziert.

Weitere Informationen und die komplette QNAP-Produktpalette finden Sie unter www.qnap.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959025/QNAP_QSW_M7230_2X4F24T.jpg