QNAP lanza el conmutador gestionado QSW-M7230-2X4F24T L3 Lite 100GbE, con MC-LAG y AVoIP

TAIPEI, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., un innovador líder en soluciones de computación, redes y almacenamiento, anunció hoy el lanzamiento del QSW-M7230-2X4F24T, un nuevo conmutador gestionado L3 Lite de 100 GbE diseñado para actualizaciones de redes empresariales, entornos de almacenamiento de alto rendimiento, producción multimedia a gran escala, virtualización y cargas de trabajo basadas en IA. El nuevo conmutador permite a las organizaciones crear una red central escalable de 100 GbE, manteniendo la rentabilidad y protegiendo las inversiones en infraestructura existentes.

QNAP L3 Lite managed 100GbE switch, 100G/25G/10G multi-rate port design for flexible high-speed network

A medida que las aplicaciones con uso intensivo de datos continúan acelerándose —desde la computación de IA y la virtualización hasta los flujos de trabajo multimedia colaborativos—, las empresas se enfrentan cada vez más al reto de evolucionar más allá de las redes de 10 GbE sin incurrir en reemplazos disruptivos y a gran escala. El QSW-M7230-2X4F24T aborda esta transición al proporcionar una arquitectura flexible y multivelocidad que permite a las empresas introducir conectividad de mayor velocidad donde más se necesita, al tiempo que expanden la red central con el tiempo.

Con troncales de 100 GbE, enlaces ascendentes de servidor de 25 GbE y acceso de 10 GbE de 24 puertos, el QSW-M7230-2X4F24T ofrece una integración multivelocidad sin interrupciones. Permite a las empresas implementar redes de 25 GbE/100 GbE de alto rendimiento donde sea necesario, preservando los activos de 10 GbE existentes, lo que minimiza la complejidad de la actualización y maximiza el valor de la infraestructura.

"Al combinar conectividad de 100 GbE, 25 GbE y 10 GbE de alta densidad en un formato de 1U, el QSW-M7230-2X4F24T ofrece una flexibilidad y una rentabilidad excepcionales en su categoría", afirmó Ronald Hsu, director de producto de QNAP. "Es una solución ideal para empresas que buscan una vía práctica hacia 100 GbE sin comprometer sus inversiones actuales ni la escalabilidad futura".

Optimizado para IA y almacenamiento de alto rendimiento, el QSW-M7230-2X4F24T ofrece enlaces multivelocidad de 10G/25G/100G con una capacidad de 1080 Gbps, compatible con PFC y ECN para Ethernet sin pérdidas. Combina la gestión L3 Lite (que incluye enrutamiento estático y VLAN avanzadas) con una arquitectura MC-LAG para proporcionar mayor resiliencia y alta disponibilidad de la red, garantizando un servicio ininterrumpido y eliminando puntos únicos de fallo para la infraestructura empresarial crítica.

Para implementaciones de medios y AV sobre IP, el conmutador refuerza aún más el control de multidifusión y la sincronización horaria. Con soporte para IGMP Snooping, segmentación de tráfico basada en VLAN y un reloj de alta precisión con PTP Boundary Clock, el QSW-M7230-2X4F24T minimiza los problemas de sincronización de audio y vídeo que suelen presentarse en entornos multipantalla. Esto lo hace ideal para producción de radiodifusión, recintos para eventos en directo, centros de mando y aplicaciones de vídeo empresariales.

Además, el QSW-M7230-2X4F24T es compatible con AMIZcloud, la plataforma de gestión centralizada en la nube de QNAP. Sin necesidad de hardware ni software adicionales, los equipos de TI pueden supervisar y gestionar de forma remota varios switches en diferentes ubicaciones, lo que simplifica la resolución de problemas y reduce los costes operativos.

Para obtener más información y consultar la gama completa de productos QNAP, visite www.qnap.com.

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