QNAP lanza el conmutador gestionado QSW-M7230-2X4F24T L3 Lite de 100 GbE, con MC-LAG y AVoIP

TAIPÉI, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., empresa líder en innovación de soluciones informáticas, de redes y de almacenamiento, anunció hoy el lanzamiento del QSW-M7230-2X4F24T, un nuevo conmutador gestionado L3 Lite de 100 GbE diseñado para actualizaciones de redes empresariales, entornos de almacenamiento de alto rendimiento, producción multimedia a gran escala, virtualización y cargas de trabajo basadas en inteligencia artificial. El nuevo conmutador permite a las organizaciones crear una red central escalable de 100 GbE, a la vez que mantiene la rentabilidad y protege las inversiones realizadas en la infraestructura existente.

Conmutador gestionado QNAP L3 Lite de 100 GbE, con puertos de múltiples velocidades de 100G/25G/10G para una red flexible de alta velocidad

A medida que siguen ganando impulso las aplicaciones que consumen una gran cantidad de datos, desde la computación con IA y la virtualización hasta los flujos de trabajo multimedia colaborativos, las empresas se enfrentan cada vez más al reto de evolucionar más allá de las redes de 10 GbE sin tener que realizar sustituciones disruptivas a gran escala. El QSW-M7230-2X4F24T aborda esta transición al ofrecer una arquitectura flexible y de múltiples velocidades que permite a las empresas implementar conectividad de mayor velocidad donde más se necesita, a la vez que amplía la red central de forma gradual.

Con redes principales de 100 GbE, enlaces ascendentes de servidor de 25 GbE y acceso de 24 puertos de 10 GbE, el QSW-M7230-2X4F24T ofrece una integración perfecta de múltiples velocidades. Además, permite a las empresas implementar redes de alto rendimiento de 25 GbE/100 GbE donde es necesario, al mismo tiempo que conserva los activos existentes de 10 GbE, lo que minimiza de manera efectiva la complejidad de la actualización y maximiza el valor de la infraestructura.

"Al combinar conectividad 100GbE, 25GbE y 10GbE de alta densidad en un formato de 1U, el QSW-M7230-2X4F24T ofrece una flexibilidad y rentabilidad excepcional dentro de su categoría", afirmó Ronald Hsu, gerente de Producto de QNAP. "Es una solución ideal para las empresas que buscan una vía práctica hacia el 100GbE sin comprometer las inversiones actuales ni la escalabilidad futura".

Optimizado para IA y almacenamiento de alto rendimiento, el QSW-M7230-2X4F24T ofrece enlaces de múltiples velocidades (10G/25G/100G) con una capacidad de 1080 Gbps, y es compatible con PFC y ECN para una red Ethernet sin pérdidas. Combina la gestión L3 Lite (que incluye enrutamiento estático y VLAN avanzadas) con una arquitectura MC-LAG para ofrecer una mayor resiliencia de la red y alta disponibilidad, lo que garantiza un servicio sin interrupciones y elimina los puntos únicos de falla en la infraestructura empresarial crítica.

En el caso de implementaciones de medios audiovisuales y AV sobre IP, el conmutador mejora aún más el control de multidifusión y la sincronización horaria. Gracias a la compatibilidad con IGMP Snooping, la segmentación del tráfico basada en VLAN y un reloj de alta precisión con PTP Boundary Clock, el QSW-M7230-2X4F24T minimiza los problemas de sincronización de audio y video que suelen presentarse en entornos con múltiples pantallas. Esto lo hace ideal para la producción de radiodifusión, recintos de eventos en vivo, centros de control y aplicaciones de video corporativas.

Además, el QSW-M7230-2X4F24T es compatible con AMIZcloud, la plataforma de gestión centralizada basada en la nube de QNAP. Al no necesitar controladores de hardware ni software adicionales, los equipos de TI pueden supervisar y gestionar de forma remota múltiples conmutadores en distintas ubicaciones, lo que simplifica la resolución de problemas y reduce los gastos operativos continuos.

Para más información y ver la gama completa de productos de QNAP, visite www.qnap.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959870/QNAP_QSW_M7230_2X4F24T.jpg

FUENTE QNAP Systems, Inc.