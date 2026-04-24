QNAP, MC-LAG 및 AVoIP 기능 갖춘 L3 Lite 100GbE 관리형 스위치 QSW-M7230-2X4F24T 출시

타이베이 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 4월 24일 선도적인 컴퓨팅, 네트워킹 및 스토리지 솔루션 혁신 기업 QNAP 시스템즈(QNAP Systems, Inc.)가 기업 네트워크 업그레이드, 고성능 스토리지 환경, 대규모 미디어 제작, 가상화 및 AI 기반 워크로드를 위해 설계된 새로운 L3 Lite 100GbE 관리형 스위치인 QSW-M7230-2X4F24T의 출시를 발표했다. 이 새로운 스위치는 조직이 비용 효율성을 유지하고 기존 인프라 투자를 보호하면서 확장 가능한 100GbE 코어 네트워크를 구축할 수 있도록 지원한다.

AI 컴퓨팅과 가상화부터 협업형 미디어 워크플로에 이르기까지 데이터 집약적 애플리케이션이 계속 가속화됨에 따라, 기업들은 업무에 지장을 주는 대규모 장비 교체 없이 10GbE 네트워크를 넘어 발전해야 하는 과제에 직면해있다. QSW-M7230-2X4F24T는 기업이 시간이 지남에 따라 코어 네트워크를 확장하는 동시에 가장 중요한 곳에 더 빠른 속도의 연결성을 도입할 수 있도록 유연한 멀티 스피드 아키텍처를 제공함으로써 이러한 전환 문제를 해결한다.

QNAP L3 Lite managed 100GbE switch, 100G/25G/10G multi-rate port design for flexible high-speed network

100GbE 백본, 25GbE 서버 업링크, 24포트 10GbE 액세스를 갖춘 QSW-M7230-2X4F24T는 원활한 멀티스피드 통합을 제공한다. 이를 통해 기업은 필요한 곳에 고성능 25GbE/100GbE를 구축하는 동시에 기존 10GbE 자산을 유지할 수 있기 때문에 업그레이드 복잡성을 최소화하고 인프라 가치를 극대화할 수 있다.

QNAP의 로널드 쉬(Ronald Hsu) 제품 매니저는 "1U 폼팩터에 100GbE, 25GbE 및 고밀도 10GbE 연결성을 결합한 QSW-M7230-2X4F24T는 동급 최고의 유연성과 비용 효율성을 제공한다"면서 "현재의 투자 자산이나 미래 확장성을 훼손하지 않으면서 100GbE로 가는 실용적인 경로를 찾는 기업에 이상적인 솔루션"이라고 말했다.

AI 및 고성능 스토리지에 최적화된 QSW-M7230-2X4F24T는 1080Gbps 용량의 10G/25G/100G 멀티스피드 링크를 제공하며, 무손실 이더넷을 위한 PFC 및 ECN을 지원한다. 또한 정적 라우팅과 고급 VLAN을 포함한 L3 Lite 관리 기능과 MC-LAG 아키텍처를 결합해 향상된 네트워크 복원력과 고가용성을 제공함으로써, 중단 없는 서비스를 보장하고 핵심 비즈니스 인프라의 단일 장애점을 제거한다.

미디어 및 AV over IP 구축 환경을 위해 이 스위치는 멀티캐스트 제어와 시간 동기화 기능도 한층 강화했다. IGMP Snooping, VLAN 기반 트래픽 분할, PTP Boundary Clock을 지원하는 고정밀 클록을 통해 QSW-M7230-2X4F24T는 다중 디스플레이 환경에서 흔히 발생하는 오디오-비디오 동기화 문제를 최소화한다. 이에 따라 방송 제작, 라이브 이벤트 공연장, 커맨드 센터 및 기업용 비디오 애플리케이션에 적합하다.

이와 함께 QSW-M7230-2X4F24T는 QNAP의 클라우드 기반 중앙 집중식 관리 플랫폼인 AMIZcloud도 지원한다. 추가 하드웨어나 소프트웨어 컨트롤러 없이도 IT 팀은 여러 위치에 분산된 다수의 스위치를 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있어, 문제 해결을 단순화하고 지속적인 운영 오버헤드를 줄일 수 있다.

자세한 정보와 QNAP 전체 제품군은 www.qnap.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE QNAP Systems, Inc.