QNAP Melancarkan Suis Terurus QSW-M7230-2X4F24T L3 Lite 100GbE, Menampilkan MC-LAG dan AVoIP

TAIPEI, 24 April 2026 /PRNewswire/ -- QNAP Systems, Inc., peneraju dalam inovasi penyelesaian pengkomputeran, rangkaian dan storan, hari ini mengumumkan pelancaran QSW-M7230-2X4F24T, suis terurus L3 Lite 100GbE baharu yang direka untuk peningkatan rangkaian perusahaan, persekitaran storan berprestasi tinggi, pengeluaran media berskala besar, virtualisasi serta beban kerja dipacu AI. Suis baharu ini membolehkan organisasi membina rangkaian teras 100GbE yang berskala sambil mengekalkan kecekapan kos dan melindungi pelaburan infrastruktur sedia ada.

QNAP L3 Lite managed 100GbE switch, 100G/25G/10G multi-rate port design for flexible high-speed network

Dalam persekitaran aplikasi intensif data yang terus berkembang—daripada pengkomputeran AI dan virtualisasi kepada aliran kerja media kolaboratif—perusahaan kini berdepan cabaran untuk beralih daripada rangkaian 10GbE tanpa perlu melakukan penggantian berskala besar yang mengganggu operasi. QSW-M7230-2X4F24T menangani peralihan ini dengan menyediakan seni bina berbilang kelajuan yang fleksibel, membolehkan perusahaan memperkenalkan sambungan berkelajuan lebih tinggi di kawasan kritikal sambil mengembangkan rangkaian teras secara berperingkat.

Dengan tulang belakang 100GbE, paut naik pelayan 25GbE, dan akses 10GbE 24-port, QSW-M7230-2X4F24T menawarkan integrasi berbilang kelajuan yang lancar. Ia membolehkan penggunaan 25GbE/100GbE berprestasi tinggi di lokasi yang diperlukan sambil mengekalkan aset 10GbE sedia ada, sekali gus meminimumkan kerumitan naik taraf dan memaksimumkan nilai infrastruktur.

"Dengan menggabungkan sambungan 100GbE, 25GbE dan 10GbE berketumpatan tinggi dalam faktor bentuk 1U, QSW-M7230-2X4F24T menawarkan kefleksibelan luar biasa dan kecekapan kos dalam kelasnya," kata Ronald Hsu, Pengurus Produk di QNAP. "Ia merupakan penyelesaian ideal bagi perusahaan yang mencari laluan praktikal ke arah 100GbE tanpa menjejaskan pelaburan semasa atau kebolehskalaan masa hadapan."

Dioptimumkan untuk AI dan storan berprestasi tinggi, QSW-M7230-2X4F24T menawarkan sambungan berbilang kelajuan 10G/25G/100G dengan kapasiti 1080Gbps, menyokong PFC dan ECN untuk Ethernet tanpa kehilangan. Ia menggabungkan pengurusan L3 Lite (termasuk penghalaan statik dan VLAN lanjutan) dengan seni bina MC-LAG untuk meningkatkan daya tahan rangkaian dan ketersediaan tinggi, memastikan perkhidmatan tanpa gangguan serta menghapuskan titik kegagalan tunggal bagi infrastruktur perniagaan kritikal.

Bagi pelaksanaan media dan AV atas IP, suis ini turut memperkukuh kawalan multisiar dan penyegerakan masa. Dengan sokongan IGMP Snooping, segmentasi trafik berasaskan VLAN, serta jam berketepatan tinggi dengan PTP Boundary Clock, QSW-M7230-2X4F24T meminimumkan isu penyegerakan audio-video yang lazim berlaku dalam persekitaran berbilang paparan. Ini menjadikannya sesuai untuk produksi siaran, lokasi acara langsung, pusat kawalan serta aplikasi video perusahaan.

Selain itu, QSW-M7230-2X4F24T menyokong AMIZcloud, platform pengurusan berpusat berasaskan awan milik QNAP. Tanpa memerlukan perkakasan tambahan atau pengawal perisian, pasukan IT boleh memantau dan mengurus pelbagai suis merentasi lokasi secara jarak jauh, sekali gus memudahkan penyelesaian masalah dan mengurangkan beban operasi berterusan.

SOURCE QNAP Systems, Inc.