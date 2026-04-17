Quebrando o teto da terceirização: A APES 2026 Shanghai desbloqueia acesso não filtrado às principais fábricas de autopeças da China

XANGAI, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Apes 2026 (Auto Parts Expo Shanghai) está pronta para redefinir o cenário do mercado de reposição automotiva, anunciando sua próxima edição no Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC Shanghai) de 5 a 7 de agosto de 2026. À medida que a indústria se move em direção a um futuro mais resiliente e integrado, este evento de primeira linha é uma prova da paixão tecnológica e da engenhosidade que moldam a mobilidade moderna.

Como um centro estratégico para a comunidade automotiva global, a APES 2026 abrangerá 60.000 m ² de espaço de exposição dedicado à paixão tecnológica que impulsiona a mobilidade moderna. Com mais de 2.000 fabricantes de primeira linha sob o mesmo teto, a exposição cultiva um ecossistema dinâmico onde distribuidores e atacadistas globais podem interagir diretamente com os arquitetos do futuro automotivo. É aqui, no centro da indústria, que o diálogo significativo começa e as alianças estratégicas são forjadas.

A APES 2026 cria uma conexão direta entre compradores globais e a fonte de produção, simplificando a cadeia de suprimentos para desbloquear vantagens de custo e aumentar a lucratividade. Com uma cobertura abrangente que abrange todo o ecossistema de GELO e Nev, o evento apresenta tudo, desde motores, suspensões e sistemas elétricos tradicionais até sistemas "Três Elétricos" Nev de ponta - bateria, motor e controle eletrônico - além de soluções de conectividade inteligentes.

A exposição reunirá dois pilares estratégicos de fornecimento: uma vitrine concentrada dos principais clusters industriais da China - Taizhou para moldes e plásticos, Wenzhou para eletrônicos, Qinghe para filtros, Yuhuan para chassis e válvulas, Ruian para sistemas de frenagem, Shiyan para veículos comerciais e Changzhou para iluminação e partes da carroceria, além de uma zona dedicada para manutenção e peças de desgaste, com itens essenciais de alta demanda, como filtros, óleos, pastilhas de freio e pneus.

Agendado para agosto de 2026, o APEs 2026 reúne compradores globais e fornecedores de primeira linha para fortalecer as cadeias de suprimentos e aproveitar as oportunidades emergentes antes da alta temporada de vendas. Compradores profissionais pré-registrados são elegíveis para uma série exclusiva de benefícios de hospitalidade, incluindo acomodação de cortesia, passeios de fábrica, serviços de traslado de/para o aeroporto e presentes especiais para inscritos antecipados, projetados para melhorar a experiência de compra. Registre-se agora AQUI e junte-se a milhares de líderes do setor em Xangai para otimizar sua cadeia de suprimentos para 2026 e além.

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FONTE APES Auto Parts Expo Shanghai