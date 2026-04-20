突破採購壁壘：2026 APES上海國際汽配展直連源頭工廠，一站解鎖汽配核心產業帶

針對選品、出海、庫存等核心痛點，APES精準打造7大解決方案：八大汽配行業選品專題路線，降低採購成本、規避選品陷阱；八大汽配特色產業帶聯展，一站遍覽全國源頭工廠；嚴選新銳工廠，提供差異化供應鏈；2026出海趨勢發佈會，前瞻佈局海外市場；外貿與跨境電商實戰論壇，一線賣家分享選品與出海真經；經銷商經營課堂，破解庫存積壓與門店管理難題；新能源汽配專區，提前佈局下一個增長曲線。

2026 APES 將匯聚全球買家與優質供應商，助力您鞏固供應鏈，在銷售旺季來臨前搶先捕捉新興機遇。提前完成預登記的專業買家可尊享免費住宿、工廠考察、機場接送及早登記特別禮品等專屬禮遇，全面提升採購體驗。預登記火熱開啟中，立即註冊，為優化供應鏈做足準備。

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關於APES

APES上海國際汽配展（Auto Parts Expo Shanghai）是中國汽配源頭工廠出海的首選展會平台，專注為全球買家提供一站式的中國優質汽配供應鏈直采服務。展會深度鏈接中國汽配多個源頭製造產業帶，呈現 60,000 平方米展示規模，匯聚 2000 家具備標準認證、自有模具、規模化產能的領軍工廠。

作為今年上海年中規模超大汽配展，展會將匯聚35,000位核心買家，包括跨境電商、外貿公司、海外採購商、易損件經銷商及汽配城全車件汽配商。展出產品覆蓋全球汽車車型配件，覆蓋從乘用車配件、商用車配件到新能源配件在內的全產業鏈。

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