ทลายกำแพงการจัดหาแหล่งสินค้า: APES 2026 Shanghai เปิดโอกาสการเข้าถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของจีนอย่างเต็มรูปแบบ

APES Auto Parts Expo Shanghai

17 Apr, 2026, 15:32 CST

เซี่ยงไฮ้, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- APES 2026 (งานแสดงสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์เซี่ยงไฮ้) พร้อมพลิกโฉมวงการชิ้นส่วนรถยนต์หลังการขาย โดยประกาศจัดงานครั้งใหม่ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ (NECC เซี่ยงไฮ้) ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2569 ในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งสู่อนาคตอันยืดหยุ่นและบูรณาการมากขึ้น งานดังกล่าวจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นทางเทคโนโลยีรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกำลังกำหนดรูปแบบการคมนาคมสมัยใหม่

(PRNewsfoto/APES Auto Parts Expo Shanghai)
ในฐานะศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์สำหรับชุมชนยานยนต์ระดับโลก APES 2026 จะครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงกว่า 60,000 ตารางเมตรซึ่งอุทิศให้กับความมุ่งมั่นทางเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการคมนาคมสมัยใหม่ งานแสดงสินค้าดังกล่าวจะสร้างระบบนิเวศเปี่ยมพลวัตซึ่งผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่งทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้รังสรรค์อนาคตแห่งยานยนต์ด้วยผู้ผลิตชั้นนำกว่า 2,000 รายภายใต้หลังคาเดียวกัน การสนทนาเปี่ยมความหมายเริ่มต้นพร้อมกับการสถาปนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ณ ใจกลางอุตสาหกรรมแห่งนี้

งาน APES 2026 สร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อทั่วโลกและแหล่งผลิต ยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้คล่องตัวเพื่อปลดล็อกข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและเพิ่มผลกำไร งานดังกล่าวจัดแสดงทุกอย่างตั้งแต่เครื่องยนต์ ระบบกันสะเทือน และระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ไปจนถึงระบบ "ไฟฟ้าสามเฟส" ของ NEV อันทันสมัย ได้แก่ แบตเตอรี่ มอเตอร์ และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโซลูชันการเชื่อมต่ออัจฉริยะ ด้วยการครอบคลุมอย่างครบถ้วนในระบบนิเวศของเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV)

งานแสดงสินค้าดังกล่าวจะผสานสองเสาหลักด้านการจัดหาสินค้าเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน นั่นคือการจัดแสดงกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของจีนอย่างเข้มข้น ได้แก่ ไท่โจวสำหรับแม่พิมพ์และพลาสติก เหวินโจวสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ ชิงเหอสำหรับตัวกรอง ยู่หวนสำหรับโครงฐานเหล็กและวาล์ว รุ่ยอันสำหรับระบบเบรก ซือหยานสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และฉางโจวสำหรับไฟส่องสว่างและชิ้นส่วนตัวถัง ควบคู่ไปกับโซนเฉพาะสำหรับการบำรุงรักษาและชิ้นส่วนสึกหรอซึ่งมีสินค้าจำเป็นที่มีอุปสงค์สูง อาทิ ตัวกรอง น้ำมัน ผ้าเบรก และยาง

งาน APES 2026 กำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2569 โดยรวบรวมผู้ซื้อจากทั่วโลกและซัพพลายเออร์ชั้นนำเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานและคว้าโอกาสใหม่ ๆ ก่อนช่วงฤดูกาลจำหน่ายสูงสุดของปี ผู้ซื้อระดับมืออาชีพที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการต้อนรับสุดพิเศษมากมาย อาทิ ที่พักฟรี ทัวร์โรงงาน บริการรถรับส่งสนามบิน รวมถึงของขวัญพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การจัดหาสินค้า ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่นี่ และเข้าร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมหลายพันราย ณ เซี่ยงไฮ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของคุณสำหรับปี 2569 และปีต่อ ๆ ไป

รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

ติดต่อเรา:
Email: [email protected]
Wechat: +86 136 7186 2785 (เพิ่มเพื่อนโดยการระบุตัวตน)
WhatsApp: +86 134 7240 9269 (เพิ่มลงในรายชื่อผู้ติดต่อ)
Facebook | LinkedIn: APES-Auto Parts Expo Shanghai
Instagram: @apeschina (ติดตาม/ค้นหา)

SOURCE APES Auto Parts Expo Shanghai

Menembusi Had Sumber Bekalan: APES 2026 Shanghai Membuka Akses Terus Tanpa Tapisan kepada Kilang Alat Ganti Automotif Terunggul China

APES 2026 (Auto Parts Expo Shanghai) bakal mentakrif semula landskap pasaran selepas jualan automotif dengan mengumumkan edisi akan datang yang akan...
