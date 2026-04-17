Briser le plafond de l'approvisionnement : APES 2026 Shanghai offre un accès non filtré aux principales usines de pièces détachées automobiles de Chine

SHANGHAI, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- APES 2026 (Auto Parts Expo Shanghai) s'apprête à redéfinir le paysage du marché secondaire de l'automobile, en annonçant sa prochaine édition au National Exhibition and Convention Center (NECC Shanghai) du 5 au 7 août 2026. Alors que l'industrie s'oriente vers un avenir plus résilient et plus intégré, cet événement de premier plan témoigne de la passion et de l'ingéniosité technologiques qui façonnent la mobilité moderne.

En tant que centre stratégique pour la communauté automobile mondiale, APES 2026 comprendra 60 000 m² d'espace d'exposition consacré à la passion technologique qui anime la mobilité moderne. Avec plus de 2 000 fabricants de premier plan sous un même toit, l'exposition cultive un écosystème dynamique où les distributeurs et grossistes mondiaux peuvent s'engager directement avec les architectes de l'avenir de l'automobile. C'est ici, au cœur de l'industrie, qu'un dialogue constructif s'engage et que des alliances stratégiques sont forgées.

APES 2026 crée une connexion directe entre les acheteurs mondiaux et la source de production, en rationalisant la chaîne d'approvisionnement afin de dégager des avantages en termes de coûts et d'améliorer la rentabilité. Avec une couverture complète de l'écosystème ICE et NEV, l'événement présente tout, du moteur traditionnel, de la suspension et des systèmes électriques aux systèmes de pointe NEV "trois-électriques"- batterie, moteur et contrôle électronique - ainsi que des solutions de connectivité intelligentes.

L'exposition réunira deux piliers de l'approvisionnement stratégique : une vitrine concentrée des principaux pôles industriels chinois - Taizhou pour les moules et les plastiques, Wenzhou pour l'électronique, Qinghe pour les filtres, Yuhuan pour les châssis et les valves, Ruian pour les systèmes de freinage, Shiyan pour les véhicules commerciaux et Changzhou pour l'éclairage et les pièces de carrosserie, ainsi qu'une zone dédiée à l'entretien et aux pièces d'usure, avec des produits essentiels très demandés tels que les filtres, les huiles, les plaquettes de frein et les pneus.

Prévu pour août 2026, APES 2026 réunit des acheteurs mondiaux et des fournisseurs de premier plan pour renforcer les chaînes d'approvisionnement et saisir les opportunités émergentes avant la haute saison des ventes. Les acheteurs professionnels préenregistrés peuvent bénéficier d'une série d'avantages exclusifs, notamment un hébergement gratuit, des visites d'usine, des services de navette aéroportuaire et des cadeaux spéciaux pour les premiers inscrits, conçus pour améliorer l'expérience de l'approvisionnement. Inscrivez-vous dès maintenant HERE et rejoignez des milliers de leaders de l'industrie à Shanghai pour optimiser votre chaîne d'approvisionnement pour 2026 et au-delà.

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