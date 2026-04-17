Die Beschaffungsobergrenze durchbrechen: APES 2026 Shanghai ermöglicht ungefilterten Zugang zu Chinas führenden Autoteilefabriken

SHANGHAI, 17.April 2026 /PRNewswire/ -- APES 2026 (Auto Parts Expo Shanghai) ist bereit, die Landschaft des Kfz-Ersatzteilmarktes neu zu definieren, und kündigt ihre kommende Ausgabe im National Exhibition and Convention Center (NECC Shanghai) vom 5. bis 7. August 2026 an. Während sich die Branche auf eine widerstandsfähigere und integriertere Zukunft ausrichtet, ist diese führende Veranstaltung ein Zeugnis für die technologische Leidenschaft und den Einfallsreichtum, die die moderne Mobilität prägen.

Als strategischer Knotenpunkt für die globale Automobilbranche wird die APES 2026 auf 60.000 m² Ausstellungsfläche umfassen, die der technologischen Leidenschaft gewidmet ist, die die moderne Mobilität antreibt. Mit und über 2.000 führenden Herstellern unter einem Dach schafft die Messe ein dynamisches Ökosystem, in dem globale Vertriebshändler und Großhändler direkt mit den Architekten der automobilen Zukunft in Kontakt treten können. Hier, im Herzen der Branche, beginnt ein sinnvoller Dialog und werden strategische Allianzen geschmiedet.

APES 2026 schafft eine direkte Verbindung zwischen globalen Käufern und der Produktionsquelle und rationalisiert die Lieferkette, um Kostenvorteile zu erschließen und die Rentabilität zu steigern. Mit einer umfassenden Abdeckung des gesamten ICE- und NEV-Ökosystems präsentiert die Veranstaltung alles von traditionellen Motor-, Fahrwerks- und Elektrosystemen bis hin zu hochmodernen NEV "Three-Electric"-Systemen- Batterie, Motor und elektronische Steuerung - sowie intelligente Konnektivitätslösungen.

Auf der Messe werden zwei strategische Säulen der Beschaffung zusammengeführt: ein konzentriertes Schaufenster von Chinas führenden Industrieclustern-Taizhou für Formen und Kunststoffe, Wenzhou für Elektronik, Qinghe für Filter, Yuhuan für Fahrgestelle und Ventile, Ruian für Bremssysteme, Shiyan für Nutzfahrzeuge und Changzhou für Beleuchtung und Karosserieteile, neben einer speziellen Zone für Wartung und Verschleißteile, in der stark nachgefragte Produkte wie Filter, Öle, Bremsbeläge und Reifen angeboten werden.

Die APES 2026, die im August 2026 stattfindet, bringt globale Einkäufer und führende Lieferanten zusammen, um die Lieferketten zu stärken und neue Chancen vor der Hauptverkaufssaison zu nutzen. Vorregistrierte Facheinkäufer haben Anspruch auf eine Reihe exklusiver Hospitality-Vorteile, darunter kostenlose Übernachtungen, Werksbesichtigungen, Flughafentransfers und spezielle Geschenke für Frühanmelder, die das Einkaufserlebnis noch verbessern sollen. Registrieren Sie sich jetzt HIER und schließen Sie sich Tausenden von Branchenführern in Shanghai an, um Ihre Lieferkette für 2026 und darüber hinaus zu optimieren.

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