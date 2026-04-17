Menembusi Had Sumber Bekalan: APES 2026 Shanghai Membuka Akses Terus Tanpa Tapisan kepada Kilang Alat Ganti Automotif Terunggul China

SHANGHAI, 17 April 2026 /PRNewswire/ -- APES 2026 (Auto Parts Expo Shanghai) bakal mentakrif semula landskap pasaran selepas jualan automotif dengan mengumumkan edisi akan datang yang akan berlangsung di National Exhibition and Convention Center (NECC Shanghai) dari 5 hingga 7 Ogos 2026. Seiring industri beralih ke arah masa depan yang lebih berdaya tahan dan bersepadu, acara utama ini menjadi bukti kepada semangat teknologi dan inovasi yang membentuk mobiliti moden.

(PRNewsfoto/APES Auto Parts Expo Shanghai)

Sebagai hab strategik bagi komuniti automotif global, APES 2026 akan merangkumi ruang pameran seluas 60,000 meter persegi yang didedikasikan kepada inovasi teknologi yang memacu mobiliti moden. Dengan lebih 2,000 pengeluar terkemuka di bawah satu bumbung, ekspo ini membina ekosistem dinamik yang membolehkan pengedar dan pemborong global berinteraksi secara langsung dengan pihak yang membentuk masa depan industri automotif. Di sinilah dialog bermakna bermula dan kerjasama strategik diwujudkan.

APES 2026 mewujudkan hubungan langsung antara pembeli global dan sumber pengeluaran, sekali gus memperkemas rantaian bekalan untuk membuka kelebihan kos dan meningkatkan keuntungan. Dengan liputan menyeluruh merangkumi keseluruhan ekosistem ICE dan NEV, acara ini mempamerkan segala-galanya daripada sistem enjin tradisional, suspensi dan elektrik, hingga kepada sistem "Tiga Elektrik" NEV yang canggih—iaitu bateri, motor dan kawalan elektronik—serta penyelesaian kesalinghubungan pintar.

Ekspo ini akan menghimpunkan dua tonggak utama sumber bekalan strategik: pameran berfokus kluster industri utama China—Taizhou untuk acuan dan plastik, Wenzhou untuk elektronik, Qinghe untuk penapis, Yuhuan untuk casis dan injap, Ruian untuk sistem brek, Shiyan untuk kenderaan komersial, dan Changzhou untuk lampu serta komponen badan—bersama zon khusus untuk komponen penyelenggaraan dan haus, yang menampilkan produk berpermintaan tinggi seperti penapis, minyak, pad brek dan tayar.

Dijadualkan berlangsung pada Ogos 2026, APES 2026 menghimpunkan pembeli global dan pembekal utama untuk mengukuhkan rantaian bekalan serta merebut peluang baharu menjelang musim jualan puncak. Pembeli profesional yang membuat prapendaftaran layak menerima pelbagai manfaat hospitaliti eksklusif—termasuk penginapan percuma, lawatan kilang, perkhidmatan ulang-alik lapangan terbang serta hadiah khas untuk pendaftaran awal—yang direka untuk meningkatkan pengalaman sumber bekalan. Daftar sekarang DI SINI dan sertai ribuan pemimpin industri di Shanghai untuk mengoptimumkan rantaian bekalan anda bagi 2026 dan seterusnya.

Maklumat lanjut boleh didapati di Laman utama.

HUBUNGI KAMI:

Emel: [email protected]

WeChat: +86 136 7186 2785 (Tambah melalui ID)

WhatsApp: +86 134 7240 9269 (Tambah ke Kenalan)

Facebook | LinkedIn: APES-Auto Parts Expo Shanghai

Instagram: @apeschina (Ikuti/Cari)

SOURCE APES Auto Parts Expo Shanghai