Rompiendo el techo de abastecimiento: APES 2026 Shanghai desbloquea el acceso sin filtro a las principales fábricas de autopartes de China

SHANGHÁI, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- APES 2026 (Auto Parts Expo Shanghai) está a punto de redefinir el panorama del mercado de accesorios automotrices, anunciando su próxima edición en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC Shanghai) del 5 al 7 de agosto de 2026. A medida que la industria gira hacia un futuro más resistente e integrado, este evento de primer nivel es un testimonio de la pasión tecnológica y el ingenio que dan forma a la movilidad moderna.

Como centro estratégico para la comunidad automotriz mundial, APES 2026 abarcará 60.000 metros cuadrados de espacio de exposición dedicado a la pasión tecnológica que impulsa la movilidad moderna. Con más de 2000 fabricantes de primer nivel bajo un mismo techo, la exposición cultiva un ecosistema dinámico donde los distribuidores y mayoristas globales pueden interactuar directamente con los arquitectos del futuro de la automoción. Es aquí, en el corazón de la industria, donde comienza un diálogo significativo y se forjan alianzas estratégicas.

APES 2026 crea una conexión directa entre los compradores globales y la fuente de producción, racionalizando la cadena de suministro para desbloquear ventajas de costos y mejorar la rentabilidad. Con una cobertura integral que abarca todo el ecosistema de ICE y Nev, el evento muestra todo, desde motores, suspensiones y sistemas eléctricos tradicionales hasta sistemas "Three-Electric" de Nev de vanguardia (baterías, motores y control electrónico), así como soluciones de conectividad inteligentes.

La exposición reunirá dos pilares estratégicos de abastecimiento: un escaparate concentrado de los principales grupos industriales de China: Taizhou para moldes y plásticos, Wenzhou para electrónica, Qinghe para filtros, Yuhuan para chasis y válvulas, Ruian para sistemas de frenado, Shiyan para vehículos comerciales y Changzhou para partes de iluminación y carrocería, junto con una zona dedicada para piezas de mantenimiento y desgaste, con elementos esenciales de alta demanda como filtros, aceites, pastillas de freno y neumáticos.

Programado para agosto de 2026, APES 2026 reúne a compradores globales y proveedores de primer nivel para fortalecer las cadenas de suministro y aprovechar las oportunidades emergentes antes de la temporada alta de ventas. Los compradores profesionales preinscritos son elegibles para una serie exclusiva de beneficios de hospitalidad, que incluyen alojamiento de cortesía, visitas a fábricas, servicios de transporte al aeropuerto y regalos especiales para los primeros inscritos, diseñados para mejorar la experiencia de abastecimiento. Regístrese ahora AQUÍ y únase a miles de líderes de la industria en Shanghai para optimizar su cadena de suministro para 2026 y más allá.

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FUENTE APES Auto Parts Expo Shanghai