-Superando las barreras de abastecimiento: APES 2026 Shanghai ofrece acceso sin restricciones a las principales fábricas de repuestos de China

SHANGHAI, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- APES 2026 (Auto Parts Expo Shanghai) está a punto de redefinir el panorama del mercado de repuestos de automoción, y anuncia su próxima edición en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC Shanghai) del 5 al 7 de agosto de 2026. A medida que la industria avanza hacia un futuro más resiliente e integrado, este evento de primer nivel se erige como un testimonio de la pasión tecnológica y el ingenio que dan forma a la movilidad moderna.

Como centro estratégico para la comunidad automotriz global, APES 2026 contará con 60.000 m² de espacio de exposición dedicados a la pasión tecnológica que impulsa la movilidad moderna. Con más de 2.000 fabricantes líderes reunidos bajo un mismo techo, la feria fomenta un ecosistema dinámico donde distribuidores y mayoristas globales pueden interactuar directamente con los artífices del futuro automotriz. Es aquí, en el corazón de la industria, donde se inicia un diálogo significativo y se forjan alianzas estratégicas.

APES 2026 crea una conexión directa entre compradores globales y la fuente de producción, optimizando la cadena de suministro para obtener ventajas de costes y aumentar la rentabilidad. Con una cobertura integral que abarca todo el ecosistema de vehículos de combustión interna (ICE) y vehículos eléctricos (NEV), el evento presenta desde sistemas tradicionales de motor, suspensión y eléctricos hasta sistemas NEV de vanguardia "Trieléctricos" (batería, motor y control electrónico), así como soluciones de conectividad inteligente.

La exposición reunirá dos pilares estratégicos de abastecimiento: una muestra concentrada de los principales clústeres industriales de China (Taizhou para moldes y plásticos, Wenzhou para electrónica, Qinghe para filtros, Yuhuan para chasis y válvulas, Ruian para sistemas de frenado, Shiyan para vehículos comerciales y Changzhou para iluminación y piezas de carrocería), junto con una zona dedicada al mantenimiento y las piezas de desgaste, que incluirá artículos esenciales de alta demanda como filtros, aceites, pastillas de freno y neumáticos.

Programada para agosto de 2026, APES 2026 reúne a compradores globales y proveedores líderes para fortalecer las cadenas de suministro y aprovechar las oportunidades emergentes antes de la temporada alta de ventas. Los compradores profesionales preinscritos podrán disfrutar de una serie de beneficios exclusivos, que incluyen alojamiento gratuito, visitas a fábricas, servicio de transporte al aeropuerto y obsequios especiales para los primeros inscritos, diseñados para mejorar la experiencia de abastecimiento. Regístrese ahora AQUÍ y únase a miles de líderes de la industria en Shanghái para optimizar su cadena de suministro para 2026 y más allá.

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