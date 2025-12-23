REALTY ONE GROUP EXPANDE SUA PRESENÇA GLOBAL EM 2025, INAUGURANDO NOVAS UNIDADES EM MERCADOS DE ALTO IMPACTO

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group International, franqueadora imobiliária global orientada por objetivos, continuou sua rápida expansão em 2025, inaugurando novos escritórios em mercados essenciais dos EUA e regiões de alto crescimento em todo o mundo. Motivado pela forte demanda de corretores empreendedores e profissionais do setor imobiliário em busca de uma marca moderna e voltada para o estilo de vida, o Realty ONE Group está se expandindo estrategicamente, priorizando mercados e parceiros experientes preparados para oportunidades de longo prazo, inovação e sucesso dos agentes.

O crescimento deste ano inclui novas unidades em grandes áreas metropolitanas, centros suburbanos emergentes e mercados internacionalmente influentes, reiterando o compromisso do Realty ONE Group em construir uma rede verdadeiramente global sem sacrificar a experiência local.

"O crescimento para nós nunca significou apenas acrescentar pontos em um mapa - trata-se de construir as parcerias estratégicas certas com pessoas incríveis que compartilham a mesma visão", afirmou Kuba Jewgieniew, fundador e CEO da Realty ONE Group International. "Estamos atraindo líderes com visão de futuro que acreditam em nossa cultura de pessoas em primeiro lugar, marca ousada e sistemas comprovados, e que estão prontos para revolucionar seus mercados."

Mercados novos e altamente impactantes onde o Realty ONE Group abriu ou abrirá em breve incluem:

Várias unidades em todo o México, Portugal, Filipinas, Argentina, Itália, Jamaica e Canadá

Novos mercados promissores nos Estados Unidos, na Califórnia, Colorado, Minnesota, Ohio, Virgínia, Texas e Flórida

A expansão do Realty ONE Group é motivada pelo seu coaching empresarial, um conjunto completo de ferramentas com a melhor tecnologia da categoria, suporte, uma marca dinâmica, marketing e uma COOLTURA que continua a atrair legiões de fiéis seguidores. Enquanto o setor imobiliário evolui, o modelo flexível e escalável da marca permite que ela entre em novos mercados rapidamente, ao mesmo tempo em que capacita a propriedade local a prosperar.

À medida que o ímpeto aumenta até 2025, a empresa não demonstra sinais de desaceleração— ela continua a atrair líderes que querem crescer de forma mais inteligente, não apenas em tamanho.

O Realty ONE Group foi eleito a marca imobiliária líder pelo quarto ano consecutivo na prestigiada lista Franchise 500® de 2025 da Entrepreneur. A marca agora inclui mais de 450 escritórios e mais de 20.000 profissionais imobiliários em 49 estados dos EUA e em quase 30 países e territórios.

Saiba mais em www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com .

Sobre o Realty ONE Group International

O Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida moderna e orientada por propósitos no setor imobiliário de mais rápido crescimento, cujo ÚNICO propósito é abrir portas em todo o mundo — UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em quase 30 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURA dinâmica, coaching de negócios superior através da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia exclusiva, zONE. O Realty ONE Group International foi eleito a marca imobiliária número UM pela Revista Entrepreneur por três anos consecutivos e continua crescendo, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, visite www.RealtyONEGroup.com .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group