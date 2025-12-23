리얼티 원 그룹, 2025년 글로벌 확장 가속… 해외 핵심 시장을 중심으로 신규 거점 확보

라구나 니구엘, 캘리포니아, 2025년 12월 23일 /PRNewswire/ -- 목적형 글로벌 부동산 프랜차이즈 기업 리얼티 원 그룹 인터내셔널(Realty ONE Group International )이 2025년 한 해 동안 미국 내 주요 시장과 전 세계 고성장 지역에 신규 지점을 개설하며 글로벌 확장세를 이어 갔다. 현대적 라이프스타일 브랜드를 추구하는 기업가형 중개인과 부동산 전문가들의 강력한 수요에 힘입어, 리얼티 원 그룹은 장기적인 기회와 혁신, 중개인의 성공이 보장된 시장과 숙련된 파트너를 우선순위에 두고 전략적으로 사업 규모를 확대하고 있다.

올해의 성장은 대도시권은 물론 성장 중인 교외 거점, 국제적 영향력이 큰 시장 전반에 걸친 신규 진출을 포함한다. 이는 지역 전문성을 유지하면서도 진정한 글로벌 네트워크를 구축하겠다는 리얼티 원 그룹의 의지를 재확인하는 행보다.

쿠바 주기니에우(Kuba Jewgieniew) 리얼티 원 그룹 인터내셔널 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "우리에게 성장은 단순히 지도 위에 점을 추가하는 것이 아니라, 같은 비전을 공유하는 훌륭한 사람들과의 전략적 파트너십을 구축하는 과정"이라며 "사람 중심의 문화, 대담한 브랜드, 검증된 시스템을 믿고 각자의 시장을 혁신할 준비가 된 미래 지향적 리더들이 모이고 있다"라고 말했다.

리얼티 원 그룹이 이미 진출했거나 조만간 개설 예정인 주요 신규 시장은 다음과 같다.

멕시코, 포르투갈, 필리핀, 아르헨티나, 이탈리아, 자메이카, 캐나다 전역에 다수 지점

미국 내 캘리포니아, 콜로라도, 미네소타, 오하이오, 버지니아, 텍사스, 플로리다 전역에서 신규 시장 확대

리얼티 원 그룹 인터내셔널의 확장은 비즈니스 코칭, 업계 최고 수준의 기술을 갖춘 통합 툴킷, 체계적인 지원 시스템, 역동적인 브랜드 마케팅, 충성도 높은 지지층을 지속적으로 끌어들이는 고유의 기업 문화 '쿨처(COOLTURE)'를 축으로 이뤄지고 있다. 부동산 산업 환경이 빠르게 변화하는 가운데, 회사의 유연하고 확장 가능한 사업 모델은 신규 시장 진입 속도를 높이는 동시에 지역 가맹점주들이 현지에서 성공적으로 성장할 수 있도록 뒷받침한다.

2025년 한 해 동안 구축된 이러한 성장세는 멈출 기미를 보이지 않고 있으며, 단순히 규모의 확장을 넘어 지능적인 성장을 지향하는 리더들을 지속적으로 영입하고 있다.

리얼티 원 그룹은 앙터프리너(Entrepreneur) 지가 발표하는 권위 있는 '2025 프랜차이즈 500(Franchise 500®)' 리스트에서 4년 연속 부동산 브랜드 부문 1위에 선정되는 쾌거를 이뤘다. 현재 이 브랜드는 미국 49개 주와 전 세계 약 30개 국가 및 지역에 걸쳐 450곳이 넘는 사무소와 2만 명 이상의 부동산 전문가 네트워크를 보유하고 있다.

자세한 내용은 www.OwnAOne.com 또는 www.join.realtyonegroup.com 에서 확인할 수 있다.

