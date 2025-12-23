REALTY ONE GROUP、2025 年にグローバル展開を拡大し、影響力の大きい市場に新拠点を開設

カリフォルニア州ラグナニゲル, 2025年12月23日 /PRNewswire/ --目的志向型のグローバル不動産フランチャイザーである Realty ONE Group International は、2025 年も急速な事業拡大を続け、米国の主要市場や世界の高成長地域に新しいオフィスを開設しました。起業家精神あふれるブローカーや、モダンでライフスタイル志向のブランドを求める不動産プロフェッショナルからの強い需要を背景に、Realty ONE Group は戦略的に事業を拡大しており、長期的な機会、革新、そしてエージェントの成功が見込める市場や経験豊富なパートナーを優先しています。

今年の成長には、大都市圏、新興郊外のハブ、国際的に影響力のある市場での新拠点開設が含まれており、Realty ONE Group が地域の専門知識を損なうことなく、真にグローバルなネットワークを構築するというコミットメントを強化しています。

「私たちの成長は、単に地図上に点を増やすことではありません。大切なのは、同じビジョンを共有する素晴らしい人々との適切で戦略的なパートナーシップを築くことです」と、Realty ONE Group International の創設者兼 CEO、Kuba Jewgieniew 氏は述べています。「私たちは、人を第一に考える文化、大胆なブランド、実績あるシステムを信じ、市場を変革する準備ができている先見の明あるリーダーを惹きつけています。」

Realty ONE Group が新たに開設した、または間もなく開設予定の、高い影響力を持つ市場には以下が含まれます：

メキシコ、ポルトガル、フィリピン、アルゼンチン、イタリア、ジャマイカ、カナダの複数拠点

アメリカ国内の新たな注目市場：カリフォルニア州、コロラド州、ミネソタ州、オハイオ州、バージニア州、テキサス州、フロリダ州

Realty ONE Group の拡大は、ビジネスコーチング、最高クラスのテクノロジーを備えた完全なツール群、サポート、ダイナミックなブランド、マーケティング、そして多くの忠実な支持者を惹きつけ続ける独自のカルチャー（COOLTURE）によって推進されています。不動産業界が進化する中で、このブランドの柔軟でスケーラブルなモデルにより、新しい市場に迅速に参入しつつ、地域オーナーの成功を支援することができます。

2025 年にかけて勢いが増す中、同社は勢いを緩める兆しを見せず、単に規模を拡大するのではなく、より賢く成長したいと考えるリーダーを引き続き惹きつけています。

Realty ONE Group は、Entrepreneur 誌の権威ある 2025 年版 Franchise 500® リストで、4 年連続でナンバーワンの不動産ブランドに選ばれました。現在、このブランドは、米国49州と30の国・地域にわたり、450を超えるオフィスと2万人を超える不動産専門家を擁しています。

詳細については、www.OwnAOne.comまたはwww.join.realtyonegroup.comをご覧ください。

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイル・ブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は、実績のあるビジネス・モデル、フルサービスの仲介、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityによる優れたビジネス・コーチング、卓越したサポート、独自のテクノロジーであるzONEにより、30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人を超える不動産専門家を擁するまでに急速に成長しました。Realty ONE Group Internationalは、3年連続で『Entrepreneur』誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズ・オーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.comをご覧ください。

